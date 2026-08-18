Άγριο έγκλημα στην Αλβανία με θύμα 20χρονο -Κινηματογραφική σύλληψη του φερόμενου ως δράστη - Βίντεο

Έντεκα άτομα συνελήφθησανκαι άλλα δύο έχουν κηρυχθεί καταζητούμενα σε σχέση με τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα Luis Miguel Varela Mendes που έχασε τη ζωή του σε συμπλοκή στο beach bar «Principotes» στο Εξαμίλι της Αλβανίας, τα ξημερώματα της Τρίτης (18/8).

Ανάμεσα στους καταζητούμενους βρίσκεται και ο «αφανής» ιδιοκτήτης του beach bar «Principotes», Bekim Bulica. Στο πλαίσιο της διερεύνησης και τεκμηρίωσης της υπόθεσης, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνολικά προσήγαγε 41 άτομα.

Ο Πορτογάλος τουρίστας φέρεται να δέχθηκε θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι από τον Sokrat Vata, έπειτα από συμπλοκή που, σύμφωνα με τις Αρχές, εκτιμάται ότι ξεκίνησε λόγω παρενόχλησης μιας κοπέλας.

Η αντιπαράθεση άρχισε στο beach bar και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία «Paradise», όπου ο 29χρονος Sokrat Vata φέρεται να επιτέθηκε με πολλαπλές μαχαιριές τον Πορτογάλο.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι βασικός συνεργός στην υπόθεση της δολοφονίας του Πορτογάλου τουρίστα θεωρείται ο David Heurtevent, κάτοικος Τιράνων, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να χτύπησε με γροθιές τον 20χρονο τη στιγμή που ο Vata τον μαχαίρωνε.

Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν επίσης οι σερβιτόροι του καταστήματος, Serxhi Selimi, Ervis Bunci, Murat Zhabina και Ildi Cekani, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να είχαν επιτεθεί νωρίτερα με γροθιές στον Πορτογάλο τουρίστα και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο του περιστατικού.

Ο 29χρονος Sokrat Vata, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία, συνελήφθη λίγες ώρες μετά το έγκλημα στο Levan της Fier, όπου είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου που οδηγούσε μια 31χρονη Τουρκάλα και επέβαιναν δύο ακόμη Τούρκοι.

Οι δύο άνδρες κατέθεσαν στις Αρχές ότι ήταν τακτικοί πελάτες του «Principotes» και ότι είχαν αναπτύξει φιλική σχέση με τον 29χρονο φερόμενο ως δράστη.

Όπως δήλωσαν, πλήρωναν τον 29χρονο για υπηρεσίες ασφαλείας, ως σωματοφύλακα και προσωπικό συνοδό. Παράλληλα, οι δύο Τούρκοι υπήκοοι υποστήριξαν ότι πήραν τον Vata στο αυτοκίνητό τους αποκλειστικά λόγω της φιλικής σχέσης που είχαν μαζί του.

Οι δύο τους θεωρούνται ύποπτοι ότι έκρυψαν τον 29χρονο με σκοπό να τον μεταφέρουν προς τα Τίρανα.

Η ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας, συνεχίζει τις ενέργειές της για την πλήρη νομική τεκμηρίωση των συνθηκών του περιστατικού.

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