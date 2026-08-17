Φρίκη στην Τουρκία: Τη μαχαίρωσε, την πέταξε από τον 5ο και ομολόγησε σε βίντεο

Snapshot Ο 30χρονος Nurettin Can Ş. μαχαίρωσε πολλαπλές φορές την 28χρονη Selin Gökhan κατά τη διάρκεια τσακωμού σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Καισάρεια.

Μετά τις μαχαιριές, την πέταξε από παράθυρο του 5ου ορόφου, ενώ το σώμα της έπεσε στον ημιώροφο του ξενοδοχείου.

Στη συνέχεια, πέταξε βαριά αντικείμενα πάνω της, προκαλώντας τον θάνατό της.

Ο δράστης συνελήφθη και σε βίντεο ομολόγησε το έγκλημα λέγοντας ότι αναμένει τη φυλακή και ζήτησε συγχώρεση. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε ο τσακωμός ενός ζευγαριού μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Καισάρεια.

Ο 30χρονος Nurettin Can Ş. και η 28χρονη Selin Gökhan, ξεκίνησαν να μαλώνουν με τη λογομαχία τους να παίρνει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο άνδρας άρπαξε ένα μαχαίρι, και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές. Στη συνέχεια έριξε την κοπέλα από το παράθυρο του 5ου ορόφου στον δρόμο, ωστόσο το σώμα της έπεσε στον ημιώροφο του ξενοδοχείου.

Η μανία του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Πήρε βαριά αντικείμενα και τα πέταξε πάνω της.

Kayseri'de bir otelin 5. katıda kalan 30 yaşındaki N.C.Ş. ile 28 yaşındaki Selin Gökhan tartışmaya başladı.



◾️Tartışmanın büyümesi üzerine N.C.Ş. önce genç kızı defalarca bıçakladı, ardından aşağıya attı.



◾️Gözü dönen saldırgan, aşağıya çakılan kadının üzerine eşyalarını da… pic.twitter.com/QoTDSiiDla — 10Dakika (@10dakikacomtr) August 17, 2026

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο άνδρας συνελήφθη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του DHA, αποκαλύφθηκε ότι στο βίντεο που τράβηξε ο Nurettin Can Ş αμέσως μετά τη δολοφονία της Selin Gökhan, ομολόγησε το έγκλημα και είπε: «Το τέλος μου είναι η φυλακή, το ξέρω κι εγώ. Συγχωρέστε με».