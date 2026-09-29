Πατέρας Καρολάιν Κράουτς για Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»

«Η Λυδία δεν ξέρει για τη μητέρα της, δεν γνωρίζει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να γνωρίσει τον πατέρα της»

Μίλτος Τσεκούρας

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς για Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντέιβιντ Κράουτς εκφράζει έντονη οργή και μίσος για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, καταδικασμένο για τη δολοφονία της κόρης του, Καρολάιν Κράουτς.
  • Περιγράφει την Καρολάιν ως την τέλεια κόρη και μοιράζεται ευτυχισμένες αναμνήσεις από τη ζωή μαζί της στην Αλόννησο.
  • Η εγγονή του, Λυδία, ζει με τη γιαγιά της στις Φιλιππίνες και δεν γνωρίζει την αλήθεια για τη μητέρα της.
  • Ο Ντέιβιντ Κράουτς αμφιβάλλει ότι η Λυδία θα συναντήσει ποτέ τον πατέρα της μετά την πιθανή αποφυλάκισή του.
  • Θεωρεί σημαντικό το ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για τη διατήρηση της μνήμης της Καρολάιν και την αποτροπή της αποφυλάκισης του Αναγνωστόπουλου.
Snapshot powered by AI

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, μιλά για την κόρη του, την εγγονή του Λυδία, τις αναμνήσεις που κρατά από τη ζωή τους, αλλά και για τα συναισθήματα που εξακολουθεί να τρέφει για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς δεν κρύβει την οργή του για τον άνθρωπο που καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της 19χρονης Καρολάιν και τη θανάτωση του σκύλου της.

«Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός. Είναι ένα ανθρωπάκι. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άνδρα. Είναι ανθρωπάκι, αδύναμος και ναρκισσιστής. Απεχθάνεται να του λένε πως κάνει λάθος», είπε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα» στο STAR.

Όπως περιγράφει, ο χρόνος που έχει περάσει από τη δολοφονία της κόρης του δεν έχει μειώσει ούτε τον πόνο ούτε την οργή του.

Για την απόφαση του Αναγνωστόπουλου να σπουδάσει Νομική, ο Ντέιβιντ Κράουτς εμφανίζεται επικριτικός, λέγοντας πως δεν καταλαβαίνει τον λόγο για τον οποίο επέλεξε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ αναφέρεται και στο πώς τον έβλεπε πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Όταν τον γνώρισα νόμιζα ότι ήταν μια χαρά. Ήταν ήσυχος, ξέρετε. Ντροπαλός. Μου άρεσε, τον συμπάθησα, πραγματικά».

«Η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη»

Μιλώντας για την κόρη του, ο Ντέιβιντ Κράουτς στέκεται στις αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί στην Αλόννησο, όπου, όπως λέει, έζησαν μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.

«Για εμένα η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη. Ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα. Εκείνη και όχι η μητέρα της. Η μητέρα της δεν ήταν ποτέ το κέντρο του κόσμου μου».

Θυμάται τις φορές που ταξίδευαν μαζί στον Βόλο για τον ορθοδοντικό, αλλά και τις μικρές καθημερινές συνήθειες που είχαν δημιουργήσει.

«Της έλεγα “τι θέλεις να κάνουμε;” και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα: πρώτα πηγαίναμε στο pet shop και θα αγοράζαμε κάποια παιχνίδια ή πράγματα για τα αγαπημένα της ζωάκια, θα πηγαίναμε και θα καθόμασταν στην προβλήτα του λιμανιού του Βόλου και φανταζόμασταν ιστορίες για τους ανθρώπους που βλέπαμε. Περνούσαμε καλά οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Κάναμε φοβερή παρέα. Είχαμε παρόμοια αίσθηση του χιούμορ. Και αυτή η αίσθηση του χιούμορ που είχαμε ήταν κάτι που εκνεύριζε τη μητέρα της, επειδή δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο γελούσαμε».

Η ζωή της Λυδίας στις Φιλιππίνες

Σήμερα, ιδιαίτερη θέση στη ζωή του Ντέιβιντ Κράουτς έχει η εγγονή του, Λυδία, η οποία είναι πλέον έξι ετών και ζει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της, Σούζαν.

«Είναι ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι» και «ζει στις Φιλιππίνες με την γιαγιά της, πηγαίνει σχολείο όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Μένει με την γιαγιά Σούζαν μόνο, οι δυο τους. Είναι ένα κανονικό κοριτσάκι».

Όπως αναφέρει, η Λυδία δεν γνωρίζει ακόμη την πραγματική ιστορία της μητέρας της.

«Η Λυδία δεν ξέρει για τη μητέρα της, δεν γνωρίζει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να γνωρίσει τον πατέρα της και αν ποτέ θα τον συναντήσει».

Ο ίδιος εκτιμά ότι, όταν μεγαλώσει, θα αναζητήσει απαντήσεις για την τύχη της μητέρας της και στη συνέχεια για τον πατέρα της.

«Ίσως μια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Όταν ανακαλύψει πού είναι η μητέρα της, ίσως θα θέλει να μάθει τι συνέβη με τον πατέρα της. Και τότε θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι τότε θα ήθελε να τον συναντήσει».

Για τον Ντέιβιντ Κράουτς, η Σούζαν αποτελεί σήμερα τη σταθερή παρουσία στη ζωή της μικρής.

«Θεωρεί τη Σούζαν, όχι ακριβώς μητέρα της, αλλά ούτε και γιαγιά της. Είναι σαν την μορφή της μητέρας της».

Ο πατέρας της Καρολάιν θεωρεί πιθανό ότι η Λυδία θα είναι περίπου 20 ετών όταν ο Αναγνωστόπουλος αποφυλακιστεί, εφόσον αυτό συμβεί στο μέλλον.

«Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρονών ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα δεν θα τη συναντήσει ποτέ».

Το ντοκιμαντέρ για την Καρολάιν

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρεται και στο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για την υπόθεση της Καρολάιν, το οποίο θεωρεί σημαντικό κυρίως για τη διατήρηση της μνήμης της κόρης του.

«Είναι υπέροχο για δύο λόγους: κρατά ζωντανή την μνήμη της Καρολάιν, δεν θα την ξεχάσει κανείς και καθιστά πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει μια αναστολή».

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη Σούζαν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξαν σύζυγοι.

«Δεν είναι σύζυγός μου. Η Σούζαν δεν ήταν γυναίκα μου. Και δεν μου λείπει καθόλου. Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα. Ήρθα στην Ελλάδα μόνος μου. Ήταν η πρώτη γυναικεία συντροφιά που βρήκα (Σούζαν). Ζούσαμε μαζί για λίγο και μετά ήρθε η Καρολάιν. Όταν η Καρολάιν πέθανε, τότε έχασα κάθε συναίσθημα που είχα για την Σούζαν. Και όταν έφυγε για τις Φιλιππίνες δεν με πείραξε καθόλου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην ΕΕ για «καυτό» χειμώνα στα καύσιμα: Τρέχουν να προλάβουν νέα εκτόξευση τιμών

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Περιπολικό χτύπησε αστυνομικό εν ώρα σύλληψης

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

18:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μονεμβασιά: «Πάγωσε» το έργο για το τελεφερίκ - Ήταν «πλημμελώς οργανωμένη επιχείρηση»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου - Είναι δειλός και νάρκισσος»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έφτιαξε 203 προφίλ για να τον εκδικηθεί που την χώρισε - Εξαπέλυσε ανελέητο ψηφιακό πόλεμο αλλά... καταδικάστηκε

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

18:17LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί η κουμπάρα της 4 μήνες μετά τον θάνατό της - «Έδειξε σε όλους ότι δεν πρέπει να το βάζεις κάτω»

18:15LIFESTYLE

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα

18:09ΕΘΝΙΚΑ

Οι Τούρκοι φαντασιώνονται ότι καταρρίπτουν Mirage με το αντιεροπορικό Hisar O - Το βίντεο που δημοσίευσαν

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για παραπομπή Τριαντόπουλου: Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της

17:46LIFESTYLE

Τζέικομπ Ελόρντι και Κένταλ Τζένερ μαζί στο Παρίσι - Η κοινή εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

17:36ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μιλάμε για κάτι σκανδαλώδες»: Ο καθηγητής Λαζαράτος κατέθεσε μήνυση κατά του υπουργείου Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

17:30ΥΓΕΙΑ

Ρύζι που περίσσεψε: Πότε αναπτύσσει την τοξίνη κερουλίδη, που είναι ανθεκτική στο ξαναζέσταμα

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

17:21LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε μία σπάνια εξομολόγηση ψυχής: Ο βίαιος πατέρας, η βουλιμία και ο θάνατος του γιου του

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Έξι νεκροί από συντριβή ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη ρωσική Άπω Ανατολή

16:56ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Στην Λευκωσία αύριο για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής

17:30ΥΓΕΙΑ

Ρύζι που περίσσεψε: Πότε αναπτύσσει την τοξίνη κερουλίδη, που είναι ανθεκτική στο ξαναζέσταμα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

18:15LIFESTYLE

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου - Είναι δειλός και νάρκισσος»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

16:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Από το «μη βάζεις άλλα γκολ» στη μεγάλη βραδιά απέναντι στη Γερμανία

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

18:09ΕΘΝΙΚΑ

Οι Τούρκοι φαντασιώνονται ότι καταρρίπτουν Mirage με το αντιεροπορικό Hisar O - Το βίντεο που δημοσίευσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ