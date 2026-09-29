Πατέρας Καρολάιν Κράουτς για Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»

Snapshot Ο Ντέιβιντ Κράουτς εκφράζει έντονη οργή και μίσος για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, καταδικασμένο για τη δολοφονία της κόρης του, Καρολάιν Κράουτς.

Περιγράφει την Καρολάιν ως την τέλεια κόρη και μοιράζεται ευτυχισμένες αναμνήσεις από τη ζωή μαζί της στην Αλόννησο.

Η εγγονή του, Λυδία, ζει με τη γιαγιά της στις Φιλιππίνες και δεν γνωρίζει την αλήθεια για τη μητέρα της.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αμφιβάλλει ότι η Λυδία θα συναντήσει ποτέ τον πατέρα της μετά την πιθανή αποφυλάκισή του.

Θεωρεί σημαντικό το ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για τη διατήρηση της μνήμης της Καρολάιν και την αποτροπή της αποφυλάκισης του Αναγνωστόπουλου. Snapshot powered by AI

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, μιλά για την κόρη του, την εγγονή του Λυδία, τις αναμνήσεις που κρατά από τη ζωή τους, αλλά και για τα συναισθήματα που εξακολουθεί να τρέφει για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς δεν κρύβει την οργή του για τον άνθρωπο που καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της 19χρονης Καρολάιν και τη θανάτωση του σκύλου της.

«Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός. Είναι ένα ανθρωπάκι. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άνδρα. Είναι ανθρωπάκι, αδύναμος και ναρκισσιστής. Απεχθάνεται να του λένε πως κάνει λάθος», είπε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα» στο STAR.

Όπως περιγράφει, ο χρόνος που έχει περάσει από τη δολοφονία της κόρης του δεν έχει μειώσει ούτε τον πόνο ούτε την οργή του.

Για την απόφαση του Αναγνωστόπουλου να σπουδάσει Νομική, ο Ντέιβιντ Κράουτς εμφανίζεται επικριτικός, λέγοντας πως δεν καταλαβαίνει τον λόγο για τον οποίο επέλεξε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ αναφέρεται και στο πώς τον έβλεπε πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Όταν τον γνώρισα νόμιζα ότι ήταν μια χαρά. Ήταν ήσυχος, ξέρετε. Ντροπαλός. Μου άρεσε, τον συμπάθησα, πραγματικά».

«Η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη»

Μιλώντας για την κόρη του, ο Ντέιβιντ Κράουτς στέκεται στις αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί στην Αλόννησο, όπου, όπως λέει, έζησαν μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.

«Για εμένα η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη. Ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα. Εκείνη και όχι η μητέρα της. Η μητέρα της δεν ήταν ποτέ το κέντρο του κόσμου μου».

Θυμάται τις φορές που ταξίδευαν μαζί στον Βόλο για τον ορθοδοντικό, αλλά και τις μικρές καθημερινές συνήθειες που είχαν δημιουργήσει.

«Της έλεγα “τι θέλεις να κάνουμε;” και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα: πρώτα πηγαίναμε στο pet shop και θα αγοράζαμε κάποια παιχνίδια ή πράγματα για τα αγαπημένα της ζωάκια, θα πηγαίναμε και θα καθόμασταν στην προβλήτα του λιμανιού του Βόλου και φανταζόμασταν ιστορίες για τους ανθρώπους που βλέπαμε. Περνούσαμε καλά οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Κάναμε φοβερή παρέα. Είχαμε παρόμοια αίσθηση του χιούμορ. Και αυτή η αίσθηση του χιούμορ που είχαμε ήταν κάτι που εκνεύριζε τη μητέρα της, επειδή δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο γελούσαμε».

Η ζωή της Λυδίας στις Φιλιππίνες

Σήμερα, ιδιαίτερη θέση στη ζωή του Ντέιβιντ Κράουτς έχει η εγγονή του, Λυδία, η οποία είναι πλέον έξι ετών και ζει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της, Σούζαν.

«Είναι ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι» και «ζει στις Φιλιππίνες με την γιαγιά της, πηγαίνει σχολείο όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Μένει με την γιαγιά Σούζαν μόνο, οι δυο τους. Είναι ένα κανονικό κοριτσάκι».

Όπως αναφέρει, η Λυδία δεν γνωρίζει ακόμη την πραγματική ιστορία της μητέρας της.

«Η Λυδία δεν ξέρει για τη μητέρα της, δεν γνωρίζει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να γνωρίσει τον πατέρα της και αν ποτέ θα τον συναντήσει».

Ο ίδιος εκτιμά ότι, όταν μεγαλώσει, θα αναζητήσει απαντήσεις για την τύχη της μητέρας της και στη συνέχεια για τον πατέρα της.

«Ίσως μια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Όταν ανακαλύψει πού είναι η μητέρα της, ίσως θα θέλει να μάθει τι συνέβη με τον πατέρα της. Και τότε θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι τότε θα ήθελε να τον συναντήσει».

Για τον Ντέιβιντ Κράουτς, η Σούζαν αποτελεί σήμερα τη σταθερή παρουσία στη ζωή της μικρής.

«Θεωρεί τη Σούζαν, όχι ακριβώς μητέρα της, αλλά ούτε και γιαγιά της. Είναι σαν την μορφή της μητέρας της».

Ο πατέρας της Καρολάιν θεωρεί πιθανό ότι η Λυδία θα είναι περίπου 20 ετών όταν ο Αναγνωστόπουλος αποφυλακιστεί, εφόσον αυτό συμβεί στο μέλλον.

«Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρονών ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα δεν θα τη συναντήσει ποτέ».

Το ντοκιμαντέρ για την Καρολάιν

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρεται και στο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για την υπόθεση της Καρολάιν, το οποίο θεωρεί σημαντικό κυρίως για τη διατήρηση της μνήμης της κόρης του.

«Είναι υπέροχο για δύο λόγους: κρατά ζωντανή την μνήμη της Καρολάιν, δεν θα την ξεχάσει κανείς και καθιστά πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει μια αναστολή».

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη Σούζαν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξαν σύζυγοι.

«Δεν είναι σύζυγός μου. Η Σούζαν δεν ήταν γυναίκα μου. Και δεν μου λείπει καθόλου. Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα. Ήρθα στην Ελλάδα μόνος μου. Ήταν η πρώτη γυναικεία συντροφιά που βρήκα (Σούζαν). Ζούσαμε μαζί για λίγο και μετά ήρθε η Καρολάιν. Όταν η Καρολάιν πέθανε, τότε έχασα κάθε συναίσθημα που είχα για την Σούζαν. Και όταν έφυγε για τις Φιλιππίνες δεν με πείραξε καθόλου».

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