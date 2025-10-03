Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία που σόκαρε όλη την Ελλάδα, της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, και ένα βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το σπίτι στα Γλυκά Νερά προκαλεί σοκ.

Το MEGA δημοσίευσε το βίντεο μέσα από την πολυτελή μεζονέτα το οποίο δείχνει το σκηνικό που έστησε ο πιλότος για να κάνει να φανεί η δολοφονία που διέπραξε ως ληστεία. Το βίντεο τράβηξαν οι αστυνομικοί όταν απάντησαν στην κλήση του Αναγνωστόπουλου για δήθεν ληστεία και τα όσα εμφανίζονται είναι πραγματικά αδιανόητα.

Στο βίντεο φαίνεται και ο σκύλος της Καρολάιν, τον οποίο κρέμασε ο Αναγνωστόπουλος από τα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας.

Μάλιστα, το πρώτο στοιχείο που «πρόδωσε» τον δολοφόνο είναι το κουτί από την «Monopoly», μέσα στο οποίο βρίσκονταν τα «χρήματα» που πήραν οι δήθεν δράστες, και ήταν προσεκτικά πεταμένο στο πάτωμα.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή, σκληρές εικόνες:

«Δεν θα ζητήσω αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν»

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος διέψευσε ότι θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για την δολοφονία της Καρολάιν που σόκαρε το πανελλήνιο το 2021.

Σε δήλωσή του στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» ο συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών ανέφερε ότι άλλαξε δικηγόρο καθώς πλέον δεν τον εκπροσωπεί ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης. Νέος δικηγόρος του είναι ο Νίκος Αναγνωστόπουλος.

Αναλυτικά η δήλωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου:

«Με αφορμή τις πρόσφατες ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην πληρεξούσιου δικηγόρου μου κ. Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, ο οποίος πλέον δεν με εκπροσωπεί, οι οποίες δηλώσεις έλαβαν χώρα στα πλαίσια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας και μετέπειτα, αναπαράχθηκαν τόσο από τον ηλεκτρονικό, όσο και από τον έγγραφο Τύπο, περί υποτιθέμενης πρόθεσης προσφυγής μου στον Άρειο Πάγο αναγκάζομαι διά της παρούσης να ξεκαθαρίσω γραπτώς και κατηγορηματικώς ότι δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση.

Από τη στιγμή που εγώ ο ίδιος παραιτήθηκα από την περαιτέρω εκδίκαση της ασκηθείσας έφεσης, για λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται, ήλπιζα πως πέραν των σαφών θέσεων που είχα εκφράσει περί αυτού ήταν και αυτονόητη η παραίτησή μου από το ενδεχόμενο ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως.

Παρά ταύτα μετά λύπης μου, διαπιστώνω ότι η ως άνω σαφής θέση μου δεν έγινε σεβαστή.

Επιπροσθέτως δηλώνω ότι ουδέποτε θα εκφραζόμουν αρνητικά για την οικογένεια της εκλιπούσας συζύγου μου και συγκεκριμένα σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την κόρη μου. Κατά συνέπεια διευκρινίζω ότι η όποια δημόσια τοποθέτηση του ως άνω δεν έχει τύχει της εγκρίσεως μου και ουδόλως απηχεί την βούληση και τις εν γένει προθέσεις μου».

