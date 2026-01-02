Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

Το σημαντικότερο στοιχείο της ανασκαφής ήταν μια μαρμάρινη ρωμαϊκή μπανιέρα, μαζί με ένα τμήμα ανδρικού αγάλματος

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους
Εξαιρετικά ευρήματα νασκάφηκαν πρόσφατα στην Έφεσο, την αρχαιοελληνική πόλη όπου κάποτε κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το κρατικό πρακτορείο Anadolu (AA) στην Άγκυρα στις 12 Δεκεμβρίου. Η Έφεσος είναι γνωστή επίσης ως μία από τις επτά εκκλησίες της Ασίας που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

Το σημαντικότερο στοιχείο της ανασκαφής ήταν μια μαρμάρινη ρωμαϊκή μπανιέρα, μαζί με ένα τμήμα ανδρικού αγάλματος (κορμός), που αργότερα είχε επαναχρησιμοποιηθεί ως πλάκα λιθόστρωτου. Ο αρχαιολόγος Σερντάρ Αϊμπέκ, μιλώντας στο AA, είπε ότι η μπανιέρα χρονολογείται στον 1ο αιώνα μ.Χ. Σε αντίθεση με τα μεγάλα, δημόσια συγκροτήματα λουτρών της Εφέσου, αυτή που ήρθε στο φως πιθανότατα «προοριζόταν για οικιακή χρήση».

«Πρόκειται για μια ασυνήθιστη ανακάλυψη, γιατί δεν είναι κάτι που συναντάμε συχνά», ανέφερε ο Αϊμπέκ. «Πιστεύουμε ότι ανήκε στα λεγόμενα Terrace Houses και χρησιμοποιούνταν τον 1ο αιώνα μ.Χ. Τη βρήκαμε κατά τη διάρκεια εργασιών στο θέατρο και το μέγεθός της δείχνει ότι χρησιμοποιούνταν σε σπίτι».

Η μπανιέρα βρέθηκε κατά μήκος της αρχαίας Οδού του Σταδίου. Πιθανολογείται ότι ανήκε στο συγκρότημα των Terrace Houses της Εφέσου, όπου ζούσαν πλούσιες οικογένειες σε πολυτελείς επαύλεις. Η μπανιέρα ήταν λαξευμένη σε μάρμαρο τύπου Greco Scritto – μια τοπική ποικιλία με χαρακτηριστικές μαύρες φλέβες – και είχε διαστάσεις σχεδόν 1,5 μέτρο μήκος, 0,75 μέτρο πλάτος και 0,6 μέτρο ύψος.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ρωμαϊκή μπανιέρα πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε ιδιωτική οικία και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιήθηκε ως γούρνα συντριβανιού. Ο Αϊμπέκ περιέγραψε επίσης την ανακάλυψη του τμήματος του αγάλματος, που χρονολογείται μεταξύ 1ου αιώνα π.Χ. και 1ου αιώνα μ.Χ., ως «εντελώς απρόσμενη». Το άγαλμα του άγνωστου άνδρα είχε σκαλιστεί σε πολλά τμήματα και συναρμολογηθεί, προτού αργότερα αποσυναρμολογηθεί.

Το θραύσμα βρέθηκε πεσμένο με το πρόσωπο προς τα κάτω και, όπως διαπίστωσαν οι αρχαιολόγοι, είχε χρησιμοποιηθεί ως λίθος επίστρωσης στον δρόμο. Οι ανακαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά πρόσφατων ευρημάτων στη Μικρά Ασία που συνδέονται με την πρώιμη χριστιανική ιστορία. Η Έφεσος είναι γνωστή για το ότι αποτελεί μία από τις επτά εκκλησίες της Ασίας που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

Τον Οκτώβριο, ένα χριστιανικό δάπεδο με μωσαϊκό ηλικίας 1.500 ετών βρέθηκε στην Ούρφα, μια πόλη που παραδοσιακά θεωρείται ο τόπος γέννησης του Αβραάμ. Στη Λαοδίκεια – επίσης πόλη που μνημονεύεται στην Αποκάλυψη – τα ερείπια μιας τεράστιας ρωμαϊκής αίθουσας συμβουλίου ήρθαν στο φως το περασμένο καλοκαίρι.

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

