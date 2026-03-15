Λονδίνο: Συλλήψεις στην απαγορευμένη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση

Διαδηλωτές κρατούν σημαίες και πλακάτ κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Αλ-Κουντς στο Λονδίνο, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο την Κυριακή για μια διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, η οποία απαγορεύτηκε από την κυβέρνηση, αφού η αστυνομία ανέφερε ότι διοργανώθηκε από μια ομάδα «που υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς».

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνέλαβε 12 άτομα και διεξάγει έρευνα για αντι-ισραηλινά συνθήματα που φέρεται να ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

??|•|A massive demonstration in the British capital, London, in support of Palestine, Iran, and Lebanon, and in rejection of the aggression pic.twitter.com/ae4mjg9VpE — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) March 15, 2026

Η διαδήλωση είναι η πρώτη απαγορευμένη από το 2012, υπό τον φόβο σοβαρών διαταραχών στη δημόσια τάξη, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αστυνομία κράτησε σε απόσταση τους διαδηλωτές και τους αντιδιαδηλωτές, επιτρέποντάς τους να συγκεντρωθούν στις αντίθετες όχθες του ποταμού Τάμεση, όχι μακριά από το κοινοβούλιο.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν στη νότια πλευρά του ποταμού κυμάτιζαν σημαίες και κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Σταματήστε τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου», σε μια αναφορά στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα ως απάντηση στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν: «Θάνατος στον IDF», τον ισραηλινό στρατό.

«Αναγνωρίζουμε την ανησυχία που προκαλεί το υλικό και τα συνθήματα όπως αυτό, ιδιαίτερα με τις εβραϊκές κοινότητες του Λονδίνου», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο X.

Στην άλλη πλευρά του ποταμού, οι αντιδιαδηλωτές κυμάτιζαν σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ μαζί με την ιρανική σημαία του Λιονταριού και του Ήλιου που προτιμούν οι εξόριστοι.

Φώναζαν: «Ζήτω ο βασιλιάς», αναφερόμενοι στον Ρεζά Παχλαβί, εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος εκδιώχθηκε από την επανάσταση του 1979.