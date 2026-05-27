Θρήνος στην ενόργανη: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Γκαέλ Ντα Σίλβα σε ηλικία 41 ετών

Ο Γάλλος Γκαέλ ντα Σίλβα εκτελεί άσκηση στους παράλληλους ζυγούς κατά τη διάρκεια των προκριματικών των ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Τόκιο της Ιαπωνίας, τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

Θλίψη στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος σε τροχαίο του Γκαέλ Ντα Σίλβα, σε ηλικία 41 ετών.

Ο Ντα Σίλβα που είχε κερδίσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012.



Ο αθλητής συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου η γαλλική ομάδα τερμάτισε όγδοη.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ντα Σίλβα τερμάτισε δέκατος στους προκριματικούς του ασκήσεων εδάφους, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό.

Εκπροσώπησε επίσης τη γαλλική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010 στο Ρότερνταμ, όπου οδήγησε τη Γαλλία στην πέμπτη θέση.

Ο θάνατός του έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου είχε εμφανιστεί στο Γαλλικό Ομαδικό Πρωτάθλημα στην Αμιέν, σύμφωνα με την εφημερίδα L’Équipe.

Ο εννιάχρονος γιος του Ντα Σίλβα, Ζουλς, μοιραζόταν το πάθος του για τη γυμναστική.

Ο γυμναστής παραλίγο να χάσει τη ζωή του το 2004, όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και επέζησε από θαύμα.

Στη συνέχεια, κατάφερε να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού έπρεπε να μάθει ξανά να περπατά.

Και κατάφερε να δηλώσει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, όμως μία ρήξη χιαστού του στέρησε το ολυμπιακό του όνειρο.

Αναγκάστηκε τότε να περιμένει τέσσερα ακόμη χρόνια, μέχρι να προκριθεί για το Λονδίνο.

Ο ΝταΣίλβα αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τρία παιδιά ηλικίας 12, 9 και 6 ετών.



