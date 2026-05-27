Τραγωδία σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά: Αμερικανός βρέθηκε νεκρός

Αναστάτωση προκλήθηκε σε κρουαζιερόπλοιο που κινούνταν ανοικτά των Χανίων, όταν ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει ο ιστότοπος neakriti.gr από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα και άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 69χρονου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία γύρω από το περιστατικό.