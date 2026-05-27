Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

Snapshot Τούρκοι επιχειρηματίες αγοράζουν ελληνική γη στη Θράκη μέσω πλαστών εταιριών που ιδρύουν στη Βουλγαρία, παραβιάζοντας απαγορεύσεις λόγω εθνικής ασφάλειας.

Σε αυτές τις εταιρίες εμφανίζονται Έλληνες ως «μπροστινοί» με μικρό ποσοστό συμμετοχής.

Δύο μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης ανήκουν πλέον σε Τούρκους επιχειρηματίες, ένα από τα οποία έχει ανακαινιστεί και είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Έχουν επίσης αγοραστεί πέντε σπίτια στην Αλεξανδρούπολη, δύο στις Καστανιές και ένα στα Ρίζια. Snapshot powered by AI

Με «μαϊμού» εταιρίες που ιδρύουν στη Βουλγαρία, αγοράζουν ελληνική γη στη Θράκη, Τούρκοι, κάτι που απαγορεύεται, καθώς πρόκειται για περιοχή εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που στις εταιρίες αυτές φαίνονται Έλληνες ως «μπροστινοί», διατηρώντας μικρό ποσοστό της εταιρίας.

Παράγοντες της τοπικής αγοράς αναφέρουν ότι ήδη δύο μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, ανήκουν πλέον, με τον τρόπο αυτό, σε Τούρκους επιχειρηματίες.

Το ένα ανακαινίστηκε και είναι έτοιμο να λειτουργήσει, ενώ το άλλο είναι υπό κατασκευή. Το ίδιο γίνεται και με αρκετά διαμερίσματα και ήδη έχουν αγοράσει πέντε σπίτια στην Αλεξανδρούπολη, δύο στις Καστανιές και ένα στα Ρίζια.

Σημειώνεται ότι, στον νομό Έβρου, το ελληνικό κράτος υπερφορολογεί ένα ακίνητο σε χωριό της μεθορίου όπου δεν μένει κανείς, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να ξεφορτώνονται οικόπεδα με σπίτια και αποθήκες σε τιμές από 6.000 έως 10.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης