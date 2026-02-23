Τουρκία: Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Προκαλεί για τη μειονότητα στη Θράκη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Kυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που είχαν.

Όπως δήλωσε, «στις 11 Φεβρουαρίου φιλοξενήσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο προεδρικό μέγαρο. Στις συνομιλίες μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τη στάση μας όσον αφορά το Αίγαιο και τη Μεσόγειο. Με τα έγγραφα που υπογράψαμε, ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των σχέσεών μας».

Παραβιάζοντας για άλλη μια φορά το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Μοιραστήκαμε ανοιχτά με τον κ. Μητσοτάκη τις προσδοκίες μας για την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων της "τουρκικής" μειονότητας της Δυτικής Θράκης».

Τέλος, διατύπωσε την κοινή βούληση των δύο χωρών για αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών, ο οποίος πέρυσι έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, στις 12 Φεβρουαρίου φιλοξενήθηκε ο Aleksandar Vučić, με τον οποίο συζητήθηκαν όλα τα θέματα της κοινής ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Sandžak.

Από ελληνικής οπτικής, η Άγκυρα αναγνωρίζει τα βήματα συνεργασίας, αλλά παραμένουν ανοιχτά ζητήματα στο Αιγαίο και η πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

