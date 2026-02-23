Τουρκία: Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Προκαλεί για τη μειονότητα στη Θράκη

Προκλητικός απέναντι στην Ελλάδα εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας εκ νέου, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάννης, «τουρκική», τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη 

Τουρκία: Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Προκαλεί για τη μειονότητα στη Θράκη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

AP
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης του τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Kυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση που είχαν.

Όπως δήλωσε, «στις 11 Φεβρουαρίου φιλοξενήσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο προεδρικό μέγαρο. Στις συνομιλίες μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τη στάση μας όσον αφορά το Αίγαιο και τη Μεσόγειο. Με τα έγγραφα που υπογράψαμε, ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των σχέσεών μας».

Παραβιάζοντας για άλλη μια φορά το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Μοιραστήκαμε ανοιχτά με τον κ. Μητσοτάκη τις προσδοκίες μας για την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων της "τουρκικής" μειονότητας της Δυτικής Θράκης».

Τέλος, διατύπωσε την κοινή βούληση των δύο χωρών για αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών, ο οποίος πέρυσι έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση μοιράστηκαν ανοιχτά οι προσδοκίες της Τουρκίας για την πλήρη απόλαυση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και συζητήθηκε η επιδίωξη αύξησης του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών από 7 δισ. δολάρια πέρυσι σε 10 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, στις 12 Φεβρουαρίου φιλοξενήθηκε ο Aleksandar Vučić, με τον οποίο συζητήθηκαν όλα τα θέματα της κοινής ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Sandžak.

Από ελληνικής οπτικής, η Άγκυρα αναγνωρίζει τα βήματα συνεργασίας, αλλά παραμένουν ανοιχτά ζητήματα στο Αιγαίο και η πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

Στις 12 Φεβρουαρίου, ο κ. Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν καλεσμένος μας. Στη συνάντηση που είχαμε με τον κ. Βούτσιτς, συζητήσαμε όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην κοινή μας ατζέντα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Σαντζάκ.

