Ιράν: O Αραγτσί διαψεύδει δημοσίευμα του Axios ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ
Ο υπουργός Εξωτερικών του διέψευσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διέψευσε κατηγορηματικά τη Δευτέρα (16/3) δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει τις επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.
«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία με ακόμη μια παράνομη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί μέσω X.
«Οποιοσδήποτε ισχυρός περί του αντιθέτου κατά τα φαινόμενα μόνο σκοπό έχει να παραπλανήσει όσους εμπορεύονται πετρέλαιο και την κοινή γνώμη», πρόσθεσε.
Νωρίτερα τη Δευτέρα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλη «ενημερωμένη» πηγή του -δεν κατονόμασε ούτε τη μια ούτε την άλλη- ότι έχει επανενεργοποιηθεί δίαυλος επικοινωνίας των δυο εμπόλεμων κρατών τις τελευταίες ημέρες και ότι ο Αραγτσί έστειλε μηνύματα όσον αφορά τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου.