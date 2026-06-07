Η Εύβοια στο επίκεντρο του Εγκέλαδου - Οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό κι οι εκτιμήσεις των ειδικών

Τα τελευταία δεδομένα για τον ισχυρό σεισμό στην Εύβοια

Newsbomb

Η Εύβοια στο επίκεντρο του Εγκέλαδου - Οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό κι οι εκτιμήσεις των ειδικών

Σεισμογράφος

AP
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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Snapshot
  • Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια με μικρό εστιακό βάθος, προκαλώντας έντονη ανησυχία και έντονη αισθητότητα σε ευρεία γεωγραφική περιοχή.
  • Οι πρώτες αυτοψίες δεν εντόπισαν σοβαρές καταστροφές ή τραυματισμούς, με περιορισμένες ζημιές σε τοίχους και μικρής έκτασης κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο.
  • Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους, με τις αρχές και τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.
  • Οι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι η περιοχή δεν είναι γνωστή για πολύ μεγάλους σεισμούς και η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται φυσιολογικά χωρίς ενδείξεις για μεγαλύτερο σεισμό.
  • Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και συνεχίζει τους ελέγχους, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε επιτόπιες επισκέψεις και καταγραφή ζημιών.
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, με επίκεντρο περίπου 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων. Ο σεισμός καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και έγινε ιδιαίτερα αισθητός όχι μόνο στην Εύβοια αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, κυρίως λόγω του μικρού εστιακού του βάθους, το οποίο υπολογίστηκε μεταξύ 2 και 14 χιλιομέτρων σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις.

Η επιφανειακή φύση της δόνησης εξηγεί γιατί προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους, παρότι το μέγεθός του δεν θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα.

Αμέσως μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε μετασεισμική ακολουθία με αρκετές μικρότερες δονήσεις. Οι κάτοικοι των Νέων Στύρων και των γύρω περιοχών βγήκαν από τα σπίτια τους, ενώ αρκετοί επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, φοβούμενοι την πιθανότητα ενός ισχυρότερου μετασεισμού. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με περιπολίες της Πυροσβεστικής και αυξημένη ετοιμότητα των μονάδων της ΕΜΑΚ τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική.

Όσον αφορά τις ζημιές, οι πρώτες αυτοψίες έδειξαν ότι δεν υπήρξαν σοβαρές καταστροφές ούτε τραυματισμοί. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεν καταγράφηκαν σημαντικές βλάβες σε κατοικίες ή δημόσια κτίρια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίστηκαν τις επόμενες ώρες για προληπτικούς λόγους. Η περιορισμένη έκταση των ζημιών αποδόθηκε από τους ειδικούς στις σχετικά μικρές σεισμικές επιταχύνσεις που παρήγαγε η δόνηση, παρά το γεγονός ότι έγινε έντονα αισθητή σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Τουλάχιστον 10 μετασεισμοί, στους δρόμους οι κάτοικοι

Από τα 5,2 Ρίχτερ κι έπειτα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 σεισμικές δονήσεις, μικρότερου μεγέθους (σ.σ.: από 2,4R μέχρι 3,3R).

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική, ενώ αναφορές για κούνημα καταγράφηκαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Εύβοια, σε Σποράδες, Βόλο, Λαμία, Λιβαδειά.

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Τι λένε οι σεισμολόγοι

Οι σεισμολόγοι εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι γνωστή για την παραγωγή πολύ μεγάλων σεισμών και ότι τα μέχρι τότε δεδομένα δεν δικαιολογούσαν ιδιαίτερη ανησυχία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν η κύρια δόνηση.

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι είχαν προηγηθεί μικρότερες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή και ότι είναι φυσιολογικό να ακολουθήσουν μετασεισμοί. Ωστόσο, συνέστησε προσοχή και συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας.

Συνολικά, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους κατοίκους λόγω του μικρού εστιακού βάθους και της μεγάλης αισθητότητάς του, όμως δεν συνοδεύτηκε από πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που εξελίσσεται φυσιολογικά για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ η μετασεισμική δραστηριότητα αναμενόταν να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα μεγαλύτερο σεισμό.

Βίντεο-ντοκουμέντο

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, μέσα από κατοικία της περιοχής αποτυπώνει το μέγεθος της μεγάλης καταστροφής, καθώς οι τοίχοι έχουν γεμίσει με βαθιές, μεγάλες ρωγμές. Σε αρκετά σημεία του σπιτιού ολόκληρες πέτρες έχουν αποκολληθεί από την τοιχοποιία, αφήνοντας εμφανή κενά στο εσωτερικό του κτηρίου και συνθέτοντας ένα σκηνικό απόλυτης ερήμωσης.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο που καταγράφεται στο οπτικό υλικό είναι οι πέτρες που κατέρρευσαν ακριβώς πάνω στο προσκέφαλο του κρεβατιού. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς οι ένοικοι της κατοικίας είχαν καταφέρει να εγκαταλείψουν το κτήριο μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μεγάλη δόνηση, αποφεύγοντας έτσι έναν σοβαρότατο τραυματισμό.

Η Δαφνούσα αποτελεί μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, με τους κατοίκους να περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές και να κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταρρεύσεις τοίχων και συνεχείς πτώσεις οικοδομικών υλικών. Αυτή την ώρα, οι έλεγχοι από τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ η επίσημη καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση των υποδομών.

Δείτε βίντεο και εικόνες από τον σεισμό

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Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για τους σεισμούς στην Εύβοια

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Τουρνάς μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

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