Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για τους σεισμούς στην Εύβοια

Snapshot Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο γενικός γραμματέας Πέτρος Καμπούρης μεταβαίνουν στη βόρεια Εύβοια για επιτόπια ενημέρωση.

Στη βόρεια Εύβοια καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.

Έχουν καταγραφεί περιορισμένες ζημιές όπως κατάπτωση τοίχου σε οικία, ρωγμές σε κατοικίες και μικρής έκτασης κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, χωρίς τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές.

Το Υπουργείο παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και είναι έτοιμο να προβεί σε άμεσες ενέργειες αν χρειαστεί. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Ο κ. Τουρνάς μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

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