Σεισμοί στην Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια στη Δαφνούσα από τις σεισμικές δονήσεις

Snapshot Σεισμοί το μεσημέρι της Κυριακής προκάλεσαν αναστάτωση στη βόρεια Εύβοια.

Στη Δαφνούσα προκλήθηκαν ζημιές σε 3

4 σπίτια λόγω των σεισμικών δονήσεων.

Οι ζημιές περιλαμβάνουν ρηγματώσεις σε κτίρια και την κατάρρευση ενός πέτρινου τοίχου.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας δήμου Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος έδωσε την πρώτη εικόνα της κατάστασης στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ζημιές προκάλεσε το μπαράζ σεισμών που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην βόρεια Εύβοια.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο Αργύρης Λιάσκος, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας δήμου Μαντουδίου οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια στη Δαφνούσα.

Ο κ. Λιάσκος στην προσπάθειά του να δώσει μία πρώτη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή έκανε λόγο για 3-4 σπίτια που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς και συγκεκριμένα έκανε λόγο για ρηγματώσεις, ενώ σε μία περίπτωση κατέρρευσε ένας πέτρινος τοίχος.

Διαβάστε επίσης