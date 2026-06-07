Σεισμός 5,2R στην Εύβοια: Τι λένε οι σεισμολόγοι - «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα»

Από γνωστό ρήγμα της Εύβοιας οι σεισμικές δονήσεις λένε Παπαζάχος, Γκανάς και Λέκκας 

Μίλτος Τσεκούρας

Σεισμός 5,2R στην Εύβοια: Τι λένε οι σεισμολόγοι - «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα»

Από αριστερά: Κώστας Παπαζάχος, Ευθύμης Λέκκας, Αθανάσιος Γκανάς

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σεισμοί έως 5,2 Ρίχτερ καταγράφηκαν στη βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο κοντά στο Προκόπι, προκαλώντας μικρές ζημιές κυρίως από πτώσεις αντικειμένων.
  • Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι οι δονήσεις προέρχονται από γνωστά ενεργά ρήγματα της περιοχής και εντάσσονται στο φυσιολογικό σεισμικό πλαίσιο της Εύβοιας.
  • Η περιοχή δεν έχει ιστορικό σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ και συνήθως παράγει σεισμούς μεγέθους μεταξύ 5 και 5,5 Ρίχτερ.
  • Οι σεισμοί στην περιοχή εμφανίζονται συνήθως ομαδικά και διαρκούν λίγες ώρες ή ημέρες, χωρίς όμως να φτάνουν σε μεγάλα μεγέθη.
  • Συνιστάται στους κατοίκους να αποφεύγουν παλιά ή υποβαθμισμένα κτίρια και περιοχές με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως λόγο ανησυχίας.
Snapshot powered by AI

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής.

Η σεισμική ακολουθία καταγράφηκε από τις 12:58 στη βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Η πρώτη δόνηση είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές, όπως η Αττική, η Σκιάθος και η Καρδίτσα. Οι ζημιές που καταγράφηκαν στην Εύβοια είναι μικρές και αφορούν κυρίως πτώσεις αντικειμένων.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως τόνισε, το φαινόμενο εντάσσεται στο γνωστό σεισμικό πλαίσιο της περιοχής και δεν προκαλεί ανησυχία.

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, εξήγησε ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής δόνησης, ενώ διευκρίνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό της ακολουθίας. «Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γκανάς σημείωσε ότι η περιοχή δεν έχει ιστορικό σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ, ενώ συνήθως δίνει δονήσεις μεταξύ 5 και 5,5 Ρίχτερ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή εκδηλώνονται συνήθως ομαδικά, εντός λίγων ωρών ή ημερών, αλλά τα μεγέθη παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα στην περιοχή. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Λέκκα, οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφύγουν την προσέγγιση περιοχών με μορφολογικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να μην παραμένουν σε παλιά ή υποβαθμισμένα κτίρια. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:21ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για τους σεισμούς στην Εύβοια

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Lego κυκλοφόρησε σετ της Σαγράδα Φαμίλια με 12.060 κομμάτια - Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της εταιρείας - Δείτε φωτογραφίες

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παλαιοκώστας: Άφαντος 20 χρόνια μετά τη δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Νο.1 καταζητούμενος της ΕΛΑΣ κ επικηρυγμένος με 1 εκατ. ευρώ

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον χορό των Ρίχτερ η Εύβοια - 10 μετασεισμοί, κατολισθήσεις και υλικές ζημιές σε Προκόπι, Δαφνούσα, απεγκλωβισμός ηλικιωμένων στη Λίμνη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί στην Εύβοια: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων γυναικών από σπίτια στη Λίμνη

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη θα χορέψει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το Ρεκόρ Γκίνες

14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νικήτας Πεχλιβανίδης: «Αυτή η μία προπόνηση που δεν χάνεις, είναι αυτή που σε κάνει τελικά πρωταθλητή»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης– Της απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στην Εύβοια: Τι λένε οι σεισμολόγοι - «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα»

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η επιχείρηση Odin για την αποτροπή τρομοκρατικού χτυπήματος από τον Παλαιστίνιο της Χαμάς - Η εκπαίδευση στη Μαλαισία, και το σπίτι-παρασκευαστήριο στα Πατήσια

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί στην Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια στη Δαφνούσα από τις σεισμικές δονήσεις

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Διασώθηκαν 61 μετανάστες σε δύο επιχειρήσεις στα νότια της Κρήτης

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

13:24ΕΛΛΑΔΑ

6ος Αγώνας Run Bike Care: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

13:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Εύβοια: Συνηθισμένη η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: «Εκτεταμένες ζημιές στον δήμο Μαντουδίου, έγιναν κατολισθήσεις»

13:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον χορό των Ρίχτερ η Εύβοια - 10 μετασεισμοί, κατολισθήσεις και υλικές ζημιές σε Προκόπι, Δαφνούσα, απεγκλωβισμός ηλικιωμένων στη Λίμνη

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παλαιοκώστας: Άφαντος 20 χρόνια μετά τη δεύτερη απόδραση με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Νο.1 καταζητούμενος της ΕΛΑΣ κ επικηρυγμένος με 1 εκατ. ευρώ

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: «Εκτεταμένες ζημιές στον δήμο Μαντουδίου, έγιναν κατολισθήσεις»

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή σεισμική δόνηση στην Εύβοια: 4,8R ο πρώτος στα 5,2R μετρήθηκε ο δεύτερος - Κατολισθήσεις στο Μαντούδι, δείτε βίντεο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί στην Εύβοια: Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων γυναικών από σπίτια στη Λίμνη

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο

11:23LIFESTYLE

Τερζής: «Μηδενικά Ρουβάς, Μαζωνάκης πριν τους αναλάβω» - Η Βίσση, ο Κότσιρας κι ο Οικονομόπουλος

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Βαρύ πένθος στα Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στην Εύβοια: Τι λένε οι σεισμολόγοι - «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα»

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μέλος των Hell’s Angels μετά από εγκεφαλικό - Είχε συλληφθεί με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη θα χορέψει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το Ρεκόρ Γκίνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ