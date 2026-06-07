Σεισμός 5,2R στην Εύβοια: Τι λένε οι σεισμολόγοι - «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα»

Snapshot Σεισμοί έως 5,2 Ρίχτερ καταγράφηκαν στη βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο κοντά στο Προκόπι, προκαλώντας μικρές ζημιές κυρίως από πτώσεις αντικειμένων.

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι οι δονήσεις προέρχονται από γνωστά ενεργά ρήγματα της περιοχής και εντάσσονται στο φυσιολογικό σεισμικό πλαίσιο της Εύβοιας.

Η περιοχή δεν έχει ιστορικό σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ και συνήθως παράγει σεισμούς μεγέθους μεταξύ 5 και 5,5 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί στην περιοχή εμφανίζονται συνήθως ομαδικά και διαρκούν λίγες ώρες ή ημέρες, χωρίς όμως να φτάνουν σε μεγάλα μεγέθη.

Συνιστάται στους κατοίκους να αποφεύγουν παλιά ή υποβαθμισμένα κτίρια και περιοχές με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως λόγο ανησυχίας. Snapshot powered by AI

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής.

Η σεισμική ακολουθία καταγράφηκε από τις 12:58 στη βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου. Η πρώτη δόνηση είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές, όπως η Αττική, η Σκιάθος και η Καρδίτσα. Οι ζημιές που καταγράφηκαν στην Εύβοια είναι μικρές και αφορούν κυρίως πτώσεις αντικειμένων.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως τόνισε, το φαινόμενο εντάσσεται στο γνωστό σεισμικό πλαίσιο της περιοχής και δεν προκαλεί ανησυχία.

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, εξήγησε ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής δόνησης, ενώ διευκρίνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό της ακολουθίας. «Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γκανάς σημείωσε ότι η περιοχή δεν έχει ιστορικό σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ, ενώ συνήθως δίνει δονήσεις μεταξύ 5 και 5,5 Ρίχτερ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή εκδηλώνονται συνήθως ομαδικά, εντός λίγων ωρών ή ημερών, αλλά τα μεγέθη παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. «Υπάρχουν μικρά και ιδιόρρυθμα ρήγματα στην περιοχή. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Λέκκα, οι κάτοικοι θα πρέπει να αποφύγουν την προσέγγιση περιοχών με μορφολογικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να μην παραμένουν σε παλιά ή υποβαθμισμένα κτίρια. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», κατέληξε.

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