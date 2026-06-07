Το τραγούδι της Κελεκίδου για την Μαστροκώστα: Video clip στην «πατρίδα» της γυμνάστριας

Το video clip γυρίζεται στην πατρίδα της Γωγώς Μαστροκώστα την Αιτωλοακαρνανία

Μίλτος Τσεκούρας

Το τραγούδι της Κελεκίδου για την Μαστροκώστα: Video clip στην «πατρίδα» της γυμνάστριας
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  • Η Κέλλυ Κελεκίδου αφιερώνει το νέο της τραγούδι «Άγγελέ μου» στη φίλη της Γωγώ Μαστροκώστα, που πέθανε πρόσφατα.
  • Το τραγούδι αποτελεί προσωπικό φόρο τιμής και έχει μουσική και στίχους του Γιώργου Μουκίδη.
  • Η Κελεκίδου αποκαλούσε τη Γωγώ «αδερφή» και μοιράστηκε στο διαδίκτυο στίχους του τραγουδιού που εκφράζουν τον πόνο της.
  • Το video clip του τραγουδιού γυρίζεται στην Αιτωλοακαρνανία, στην ιδιαίτερη πατρίδα της Γωγώς, στο Κρυονέρι.
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Ο θάνατος της Γωγώ Μαστροκώστα συγκλόνισε την οικογένεια, τους φίλους, αλλά και ολόκληρη την χώρα. Η Κέλλυ Κελεκίδου που διατηρούσε καλή φιλική σχέση με τη γυμνάστρια για αρκετά χρόνια, της αφιερώνει το νέο τραγούδι της στην «αδερφή» της, όπως αποκαλούσαν η μία την άλλη.

Όπως αναφέρει το agriniopress, το τραγούδι «Άγγελέ μου», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μουκίδη, είναι ένας προσωπικός φόρο τιμής προς τη Γωγώ Μαστροκώστα.

«Καλέ μου άγγελε που πας, μη φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά. Που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς... Καλέ μου Άγγελε, τώρα που πας», είναι το απόσπασμα που η Κελεκίδου μοιράστηκε στα social media της.

Το video clip γυρίζεται στην πατρίδα της Γωγώς Μαστροκώστα την Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στο Κρυονέρι, ένα μέρος που αγαπούσε πολύ η Γωγώ Μαστροκώστα.

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