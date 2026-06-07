Μεγάλη νίκη με άγριο νοκ άουτ για τον Ρεθυμνιώτη πυγμάχο Βαγγέλη Μακρυλάκη στο «Fight for the Ring»
Μια εξαιρετική και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ρεθυμνιώτης πρωταθλητής Βαγγέλης Μακρυλάκης στα Χανιά, στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης «International Professional Boxing Gala – Fight for the Ring».
Ο δυναμικός πυγμάχος της σχολής «Magnis Boxing Team» ξεσήκωσε το κοινό που βρέθηκε στις κερκίδες, επικρατώντας με τεχνικό νοκ άουτ στον 4ο γύρο απέναντι στον Αλβανό Xhesjon Arifaj.
Από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, ο Μακρυλάκης επέβαλε τον δικό του γρήγορο και ορμητικό ρυθμό, σημαδεύοντας με ακρίβεια το σώμα του αντιπάλου του.
Παρά το γεγονός ότι ο Arifaj είχε ορισμένες καλές στιγμές περνώντας κάποιες γροθιές στο κεφάλι, δεν άντεξε την πίεση και άρχισε να δείχνει σημάδια κόπωσης από τον 3ο γύρο.
Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr