Η Ρένια Λουιζίδου φορά ράσα - Από Χαρούλα Χαμπέα σε μοναχή Αρσινόη

Είναι μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της μικρής οθόνης, έχοντας συνδέσει το όνομά της με μεγάλες επιτυχίες. Η Ρένια Λουιζίδου, που φέτος κράτησε παρέα στο κοινό ως Χαρούλα Χαμπέα στο σαρωτικό «Σόι σου», την επόμενη σεζόν θα έχει διπλό ρόλο στην TV.

Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια παραμένει στην all time classic κωμική σειρά, αλλά θα έχει ρόλο και στον νέο κύκλο του σίριαλ «Φόνοι στο καμπαναριό» που επιστρέφει στη συχνότητα του ALPHA.

«Εγώ θα είμαι πάλι η αδερφή Αρσινόη. Η πιο ξινή, η πιο πιστή και φανατική μοναχή και η πιο πανικόβλητη. Είναι η μεγαλύτερη, έχει την ευθύνη των μικρότερων, αλλά δεν έχει την ψυχραιμία και τη διαύγεια να λύσει τα προβλήματα. Της φταίνε οι μικρές που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, που δεν είναι υποδειγματικές μοναχές, αλλά είναι ένας τρυφερός άνθρωπος, ο οποίος το δείχνει πάρα πολύ, με δόσεις», αναφέρει η Ρένια Λουιζίδου στο βίντεο που ανέβασε ο ALPHA στα social media.

https://www.instagram.com/reel/DbGJe2lG6bK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στα νέα επεισόδια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ALPHA, οι αγαπημένες μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για το νέο τους μοναστήρι. Ωστόσο, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους! Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου. Οι αγαπημένες μας αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο.

Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη! Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους.

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