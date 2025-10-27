Το Σόι σου: Όλες οι λεπτομέρειες πριν την πρεμιέρα

Όταν το ημερολόγιο δείξει Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το ρολόι 20.00, το πιο αγαπημένο «Σόι» της TV επιστρέφει στον ALPHA. Λίγο πριν την πρεμιέρα των νέων επεισοδίων, Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», το Σαββατοκύριακο, και μίλησαν για όλα κάνοντας spoiler...

Πώς θα διαχειριστεί ο Σάββας το γεγονός ότι η Σάντρα και η Χάρα έχουν μεγαλώσει; «Νομίζω ότι εδώ αρχίζει το καλό κομμάτι της ιστορίας, γιατί τόσο καιρό ήμασταν προστατευμένοι, τα παιδιά στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Τώρα ξαφνικά όχι μόνο τα αγόρια θα αρχίσουν να εμφανίζονται, εμείς αρχίζουμε και παίρνουμε τους ρόλους των μεγάλων πια και αρχίζουν και χαλαρώνουν οι μεγάλοι», είπε ο Μελέτης Ηλίας.

Σε ζωντανή σύνδεση από Θεσσαλονίκη ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης τόνισε πόσο χαρούμενος είναι που ξεκινά πάλι αυτή η δουλειά ενώ είπε για τον ρόλο του: «Ο ζουζουνέλ παραμένει ο ζουζουνέλ δεν αλλάζουν κάποια πράγματα... Μαζί με τη συμβία του, τους βρίσκουμε στην Αθήνα ανέμελους χωρίς τα πεθερικά της Αντωνίας. Και ξαφνικά υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή γιατί επιστρέφει η πεθερά από τη Θεσσαλονίκη και μπαίνουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς, τις ανατροπές, τις παρεξηγήσεις και όλα τα αγαπησιάρικα που συμβαίνουν σε αυτή την οικογένεια. Κι εμείς με τη σειρά μας δίνουμε στους νεότερους την ίδια αγάπη που πήραμε από τους μεγαλύτερους, δίνουμε τη σκυτάλη στα νέα παιδιά».

«Η σειρά είχε τελειώσει με τις οικογένειες να μετακομίζουν στη Θεσσαλονίκη για λόγους επαγγελματικούς του ζευγαριού και φυσικά ακολουθήσαμε -τέτοιοι που είμαστε – κι εμείς, τους πήραμε από πίσω. Τώρα στα δύο πρώτα επεισόδια βλέπουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη και μας φέρνει πίσω στην Αθήνα. Πάλι είναι τα επαγγελματικά των παιδιών που δημιουργούν αυτή την αναστάτωση και μετακομίζουν αυτοί και σιγά μην μείνουμε εμείς πίσω», είπε με τη σειρά της η Ρένια Λουιζίδου.

«Η μαμά συνήθως κάνει πλάτες στις σχέσεις των κοριτσιών, πολύ αστεία είναι η αντιμετώπιση του μπαμπά, έχει ωραίες ιστορίες. Το πιο ωραίο είναι ότι αυτά τα κορίτσια μεγαλώσανε μέσα στη σειρά και ήταν μεγάλη χαρά για εμάς που δεχτήκανε να συμμετέχουν στη σειρά, γιατί δεν έχουν επιλέξει την υποκριτική στη ζωή τους», δήλωσε η Βάσω Λασκαράκη.

