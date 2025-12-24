Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα

Μέχρι και την τελευταία ημέρα του χρόνου, η πρωινή ζώνη φαίνεται ότι θα

απασχολεί και θα συζητιέται για τις «μάχες» της στους πίνακες

τηλεθέασης…



Έτσι, χθες Τρίτη, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA έκανε 12,7% στο σύνολο

και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει από τις

καλύτερες χρονιές της και ζορίζει τον ανταγωνισμό. Ο βασικός αντίπαλος

της είναι ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η εκπομπή κατέγραψε

14,9% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό.



Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κράτησε παρέα στο 10,3% του

συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Το «Breakfast@STAR» έκανε 9,3%

στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό ανεβάζοντας στροφές στην κούρσα

της τηλεθέασης… Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 8,1%

και 9,1% αντίστοιχα.



Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 13,2% και 5,2%

αντίστοιχα. Το «Live You», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 8,9% του

συνόλου και στο 4,5% του δυναμικού κοινού.