Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα
Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen για το πρωί της Τρίτης;
Μέχρι και την τελευταία ημέρα του χρόνου, η πρωινή ζώνη φαίνεται ότι θα
απασχολεί και θα συζητιέται για τις «μάχες» της στους πίνακες
τηλεθέασης…
Έτσι, χθες Τρίτη, η «Super Κατερίνα» στον ALPHA έκανε 12,7% στο σύνολο
και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει από τις
καλύτερες χρονιές της και ζορίζει τον ανταγωνισμό. Ο βασικός αντίπαλος
της είναι ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η εκπομπή κατέγραψε
14,9% στο σύνολο και 15,3% στο δυναμικό κοινό.
Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κράτησε παρέα στο 10,3% του
συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Το «Breakfast@STAR» έκανε 9,3%
στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό ανεβάζοντας στροφές στην κούρσα
της τηλεθέασης… Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που ακολούθησαν, έκαναν 8,1%
και 9,1% αντίστοιχα.
Στο ενημερωτικό μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 13,2% και 5,2%
αντίστοιχα. Το «Live You», που πήρε το lead in, βρέθηκε στο 8,9% του
συνόλου και στο 4,5% του δυναμικού κοινού.