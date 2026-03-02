Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο

«Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μου στον μεγάλο μας φίλο και μεγάλο παγκόσμιο ηγέτη Τραμπ που συμμετέχει μαζί μας σε αυτές τις αποφασιστικές προσπάθειες για τη σωτηρία του κόσμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Βλέπετε τη διαφορά. Οι τύραννοι της Τεχεράνης επιτίθενται σε αμάχους. Εμείς επιτιθέμεθα στους τύραννους της Τεχεράνης για να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό», πρόσθεσε.

Netanyahu stated that he and Trump are saving the world



"I want to express special gratitude to our great friend and great world leader Trump for joining us in these decisive efforts to save the world," said the Prime Minister of Israel.



