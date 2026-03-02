Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο

Nέες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μου στον μεγάλο μας φίλο και μεγάλο παγκόσμιο ηγέτη Τραμπ που συμμετέχει μαζί μας σε αυτές τις αποφασιστικές προσπάθειες για τη σωτηρία του κόσμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Βλέπετε τη διαφορά. Οι τύραννοι της Τεχεράνης επιτίθενται σε αμάχους. Εμείς επιτιθέμεθα στους τύραννους της Τεχεράνης για να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έβαλαν το κεφάλι της Μελόνι σε χαρτόνι και της το... έκοψαν στην γκιλοτίνα σε καρναβάλι

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο

19:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πίνακας του Ρέμπραντ ανακαλύφθηκε... ξανά έπειτα από 65 χρόνια

19:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης στον 47χρονο που απέδρασε από το «Ιπποκράτειο»

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Από την ξηρασία στην… «αναγέννηση» – Γέμισε νερό η λίμνη Αμβρακία

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Ερντογάν: Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν συνιστά σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τα drones κατά της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Δεν βαριέμαι - Ευκαιρία μας να εξαλείψουμε το άρρωστο καθεστώς

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πιρόλα: «Χαρούμενος στον Ολυμπιακό - Θα δω με ικανοποίηση πρόταση από Μίλαν»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός πρέσβης: Θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν χρειαστεί

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Έντονη η ανησυχία στην Κύπρο μετά την πυραυλική επίθεση - Εντολή για εκκένωση σε τέσσερις κοινότητες

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

18:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Καταδικάστηκε μαιευτήρας που προκάλεσε βλάβη σε έμβρυο που επέφερε τον θάνατό του

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Επιχείρησαν να περάσουν με drones απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές Δράμας και Λάρισας

18:09ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Οριστική συμφωνία με Τρινκιέρι - Πότε αναλαμβάνει ο Ιταλός προπονητής

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 38χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 31χρονης

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δεν αποκλείει χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Δεν βαριέμαι - Ευκαιρία μας να εξαλείψουμε το άρρωστο καθεστώς

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

15:01ΠΟΛΤΟΣ

Ανάλυση: Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο από το Πεντάγωνο με επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν - 18 Αμερικανοί νεκροί

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί την Κύπρο Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί για να φύγουν από εκεί οι Αμερικανοί

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός πρέσβης: Θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν χρειαστεί

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ