Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο
Nέες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
«Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μου στον μεγάλο μας φίλο και μεγάλο παγκόσμιο ηγέτη Τραμπ που συμμετέχει μαζί μας σε αυτές τις αποφασιστικές προσπάθειες για τη σωτηρία του κόσμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
«Βλέπετε τη διαφορά. Οι τύραννοι της Τεχεράνης επιτίθενται σε αμάχους. Εμείς επιτιθέμεθα στους τύραννους της Τεχεράνης για να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό», πρόσθεσε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο
19:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πίνακας του Ρέμπραντ ανακαλύφθηκε... ξανά έπειτα από 65 χρόνια
19:18 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης στον 47χρονο που απέδρασε από το «Ιπποκράτειο»
18:46 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πιρόλα: «Χαρούμενος στον Ολυμπιακό - Θα δω με ικανοποίηση πρόταση από Μίλαν»
18:06 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Τραμπ δεν αποκλείει χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν
18:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου
02:20 ∙ WHAT THE FACT
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά
07:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ