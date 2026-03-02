IDF: Νέο «κύμα» ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ - Προειδοποιήσεις στα κινητά του πληθυσμού

Νέες πυραυλικές επιθέσεις φέρεται να έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του IDF.

Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν πρόσφατα ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ.

Τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής.

Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει διανείμει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.

Στην ενημέρωση καλεί το κοινό να ενεργεί βάσει των οδηγιών και να καταφύγει σε προστατευόμενες περιοχές, όπου και θα παραμείνει μέχρι νεωτέρας.