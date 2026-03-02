Ιρανός πρέσβης: Θα χτυπήσουμε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν χρειαστεί

«Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί», προειδοποιεί ο πρέσβης της χώρας στην Ισπανία.

Ο Reza Zabib, προειδοποίησε ότι η χώρα του είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας διέταξε την ενίσχυση της επιτήρησης και της ασφάλειας σε όλη την Ισπανία λόγω πιθανών απειλών. Αυτό συνέβη μετά την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της για να επιτεθούν στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να αποσύρουν αρκετά αεροσκάφη KC-135 από τις βάσεις στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία έφυγαν από το Κάντιθ την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ.

Γιατί το Ιράν επιτέθηκε στην Κύπρο;

Οι ενέργειες του Ιράν προέρχονται από την κλιμάκωση της σύγκρουσης που προκλήθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν συντονισμένες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας πυρηνικές και στρατιωτικές υποδομές. Τις επόμενες ώρες, η Τεχεράνη εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, χτυπώντας τοποθεσίες όπως το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και άλλες συμμαχικές βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις.

Το γεγονός υπογραμμίζει τον αλληλένδετο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι χώρες κοντά σε ζώνες συγκρούσεων και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η απόδοση ευθυνών κατά τη διάρκεια ταχείας στρατιωτικής ανταλλαγής πυρών.

