Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

Υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγερζαντέχ, όπως μεταδίδει το Sabereen News, με την είδηση να αναπαράγεται από ιρανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η σύζυγος του αγιατολάχ, βρισκόταν σε κώμα ως αποτέλεσμα των ισραηλινών και αμερικανικών χτυπημάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία, το πρωί του Σαββάτου.

Ως αποτέλεσμα της βομβιστικής επίθεσης, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σκοτώθηκαν. Μια κόρη, ένα εγγόνι, μια νύφη και ένας γαμπρός φέρονται επίσης να έχασαν τη ζωή τους.

Ποια ήταν η σύζυγος του Χαμενεΐ;

Η σύζυγος του Χαμενεΐ, Μανσουρέ Χοτζαστέχ Μπαγερζαντέχ, ζούσε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γι' αυτό και η εικόνα της πέρα από κάποιες που διακινούνται στο διαδίκτυο, δεν είναι σαφής.

Γεννημένη το 1947, παντρεύτηκε τον Χαμενεΐ το 1964. Ο πατέρας της, Μοχάμεντ Εσμαΐλ Χοτζαστέχ Μπαγερζαντέχ, ήταν γνωστός ως επιτυχημένος επιχειρηματίας.

Κατά τη διάρκεια δεκαετιών πολιτικής αναταραχής — συμπεριλαμβανομένων των ετών πριν από την επανάσταση του 1979, όταν ο Χαμενεΐ κρατήθηκε υπό το καθεστώς του Σάχη — λέγεται ότι τον υποστήριζε σιωπηλά.

Σε αντίθεση με πολλούς πολιτικούς συζύγους, δεν ανέλαβε δημόσιες ευθύνες ή επίσημο ρόλο. Η ζωή της, όπως και μεγάλου μέρους της οικογένειάς της, ξεδιπλώθηκε μακριά από κάμερες και ομιλίες.

Παρά το γεγονός ότι ηγήθηκε μιας από τις πιο ελεγχόμενες κυβερνήσεις στον κόσμο, η προσωπική ζωή του Χαμενεΐ παρέμεινε αξιοσημείωτα προστατευμένη από τη δημόσια θέα.

Απέκτησε έξι παιδιά — τέσσερις γιους (Μοσταφά, Μοτζτάμπα, Μασούντ και Μεϊσάμ) και δύο κόρες (Μπόσρα και Χόντα). Είναι ευρέως αποδεκτά ως παιδιά του, αν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εικάζουν το αντίθετο εδώ και πολύ καιρό.

Σε αντίθεση με τις οικογένειες πολλών παγκόσμιων ηγετών, σπάνια εμφανίζονταν δημόσια ή κατείχαν ορατούς πολιτικούς ρόλους.

Το ένα όνομα που εμφανιζόταν συχνά στις πολιτικές συζητήσεις ήταν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Συχνά περιγραφόμενος από τους αναλυτές ως ο πιο επιδραστικός μεταξύ των αδελφών, ο Μοτζτάμπα θεωρούνταν για καιρό πιθανός διάδοχος ή τουλάχιστον μια ισχυρή προσωπικότητα στα παρασκήνια.

Παντρεύτηκε την κόρη του Ιρανού πολιτικού Γκολάμ-Αλί Χαντάντ-Αντέλ, ενισχύοντας τους δεσμούς του εντός της πολιτικής ελίτ του Ιράν. Με την πάροδο των ετών, υπήρχαν επίμονες αναφορές για τις στενές του σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και ανώτερα κληρικάρικα δίκτυα.

Ο Μασούντ Χαμενεΐ, ένας άλλος γιος, παντρεύτηκε επίσης μέλος μιας πολιτικά συνδεδεμένης οικογένειας — που φέρεται να συνδέεται με τον πολιτικό Μοχσέν Χαραζί — αλλά διατήρησε πολύ χαμηλότερο προφίλ.

Τα υπόλοιπα παιδιά έμειναν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημόσια ζωή.

Ο Χαμενεΐ είχε συνολικά επτά εγγόνια. Ελάχιστα είναι δημόσια γνωστά γι' αυτά, αν και το όνομα Μοχάμεντ Μπαγκέρ Χαμενεΐ έχει κατά καιρούς εμφανιστεί σε επίσημα αρχεία.

Πέρα από την άμεση οικογένειά του, ο Χαμενεΐ είχε τρία αδέρφια, συμπεριλαμβανομένων των Μοχάμεντ και Χάντι, και τέσσερις αδελφές.

Μία αδελφή, η Μπάντρι, φέρεται να εξορίστηκε κατά τη διάρκεια των πολιτικών αναταραχών της δεκαετίας του 1980.

