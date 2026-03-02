Πόλεμος στο Ιράν: «Τους χτυπάμε χειρουργικά και συντριπτικά», λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν «ατέρμονα πόλεμο» και ότι ο στόχος είναι να καταστραφούν ιρανικοί πύραυλοι, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό και άλλες υποδομές ασφαλείας της Τεχεράνης.

Ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι εναπόκειται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», τόνισε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Χέγκσεθ υπέδειξε ότι δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες επί του παρόντος σε ιρανικό έδαφος, αλλά σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πάνε μακριά «όσο χρειαστεί». Ο υπουργός αρνήθηκε να δηλώσει ανοιχτά «τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ή να μην κάνουμε». «Αυτό είναι ανοησία», είπε ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε αν έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν. Αλλά «ο πρόεδρος Τραμπ διασφαλίζει ότι οι αντίπαλοί μας κατανοούν ότι θα πάμε όσο πιο μακριά χρειαστεί για να υπερασπιστούμε τα αμερικανικά συμφέροντα», πρόσθεσε.

Παράλληλα είπε πως η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν δεν είναι «άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας». «Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για την οικοδόμηση μιας χώρας, όχι άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός.

«Δεν πρόκειται για έναν λεγόμενο πόλεμο αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς σίγουρα άλλαξε και ο κόσμος είναι σε καλύτερη θέση χάρη σε αυτό», είπε.

Επιπρόσθετα ο Χέγκσεθ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης που ξεκίνησε το Σάββατο είναι: «Καταστροφή των ιρανικών επιθετικών πυραύλων, καταστροφή της ιρανικής παραγωγής πυραύλων, καταστροφή του Πολεμικού Ναυτικού τους και άλλων υποδομών ασφαλείας και ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Οι φιλοδοξίες μας δεν είναι ουτοπικές. Είναι ρεαλιστικές», συνέχισε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι Ιράκ, αυτό δεν είναι ατέρμονο... Η γενιά μας ξέρει καλύτερα, όπως και αυτός ο πρόεδρος».

Χαρακτήρισε τα τελευταία 20 χρόνια πολέμων οικοδόμησης εθνών «ανόητα. Αυτό είναι το αντίθετο», ισχυρίστηκε.

«Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Αλλά θα τον τελειώσουμε»

Ο Αμερικανός υπουργός απαρίθμησε τις άδικες ενέργειες που έκανε το ιρανικό καθεστώς τις τελευταίες δεκαετίες και σκότωσαν χιλιάδες Αμερικανούς. «Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Αλλά θα τον τελειώσουμε», είπε.

Αντέκρουσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, λέγοντας ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να αποκρύψει αυτόν τον στόχο. «Ειρηνικές πυρηνικές φιλοδοξίες δεν χρειάζεται να θάβονται κάτω από βουνά», υποστήριξε.

Επέμενε ότι οι ΗΠΑ κατέβαλαν «ειλικρινείς προσπάθειες για ειρήνη» στους πρόσφατους γύρους διαπραγματεύσεων, ενώ το Ιράν προσπαθούσε «να μας κρατήσει ομήρους απειλώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις μας».

Παράλληλα επαίνεσε τη συνεργασία του Ισραήλ στον πόλεμο, ενώ επιτέθηκε σε «παραδοσιακούς συμμάχους» που «παριστάνουν τους σοκαρισμένους» και «γκρινιάζουν για τη χρήση βίας».

Αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες, θρηνώντας την απώλεια τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών από την έναρξη της επιχείρησης.

«Θα το τελειώσουμε αυτό υπό τους όρους του "Πρώτα η Αμερική" που θα επιλέξει ο πρόεδρος Τραμπ», συμπλήρωσε ο Χέγκσεθ.

