Στάρμερ: Το πλήγμα στη βάση στην Κύπρο δεν ήταν αντίδραση σε καμία απόφαση που λάβαμε

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Keir Starmer, εκφωνεί ομιλία στο Horntye Park Sports Complex στο St Leonards-on-Sea, East Sussex, στην Αγγλία, την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ δήλωσε ότι παραμένει σταθερός στην απόφασή του να μην υποστηρίξει τις αρχικές κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μετά την κριτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσέγγισή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφασή μας να μην συμμετάσχουμε στις αρχικές επιθέσεις», δήλωσε ο Στάρμερ, μετά την κριτική του Τραμπ ότι «καθυστέρησε πολύ» να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές βάσεις.

«Ωστόσο, είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας. Αυτό έκανα και το υποστηρίζω».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ έχει οδηγήσει την Τεχεράνη να πλήττει στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους στην περιοχή με πιο «απερίσκεπτο» τρόπο.

Ο θάνατος του Χαμενεΐ «δεν θα εμποδίσει το Ιράν να εξαπολύει αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο. «Αντιθέτως, η στάση τους γίνεται ακόμη πιο απερίσκεπτη και πιο επικίνδυνη για τους αμάχους».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ στην ομιλία του είπε ακόμα ότι οι βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από βομβαρδιστικά των ΗΠΑ.

«Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω, τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας» συνέχισε ο Στάρμερ, δηλώνοντας ότι παραμένει πιστός στις επιλογές του.

