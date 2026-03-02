Νίκος Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε στη γνώση και δημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά μας»

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από μαθητές και μαθήτριες από όλη την Αττική ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 τα μαθήματα του νέου κύκλου του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής, μιας πρωτοβουλίας που φέρνει τη νέα γενιά σε άμεση επαφή με τη γνώση, την επιστήμη και τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας.

Συνολικά, 200 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και 200 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου συμμετέχουν στον φετινό κύκλο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στο περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα, εργαστήρια και διαλέξεις, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έννοιες όπως η προστασία της φύσης, η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη γεωργία και η υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και νέες γνώσεις.

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, αρχής γενομένης από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, σε αμφιθέατρα και αίθουσες συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων, προσφέροντας στους μαθητές μια αυθεντική πανεπιστημιακή εμπειρία μάθησης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η επιλογή πραγματοποιήθηκε με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό ενδιαφέρον των οικογενειών για τη συγκεκριμένη δράση.

Τα μαθήματα υλοποιούνται με τη συμβολή Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού κορυφαίων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Αττικής, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιστημονική γνώση και καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη και την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Η έναρξη των μαθημάτων του Παιδικού Πανεπιστημίου, με τη θερμή ανταπόκριση εκατοντάδων μαθητών και μαθητριών, επιβεβαιώνει ότι οι νέοι της Αττικής διψούν για γνώση και ευκαιρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Για εμάς, το Παιδικό Πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική δράση, αλλά μια συνειδητή επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας μας.

Μέσα από θεματικές που αφορούν το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις προκλήσεις της εποχής μας, δίνουμε στα παιδιά μας τα εφόδια να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα. Θέλουμε οι νέοι της Αττικής να έχουν πρόσβαση σε εμπειρίες που τους εμπνέουν, τους ενδυναμώνουν και τους προετοιμάζουν για τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες του αύριο.

Στην Περιφέρεια Αττικής συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πρωτοβουλίες που φέρνουν τη γνώση πιο κοντά στα παιδιά μας και συνδέουν την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες του μέλλοντος».

Η δράση διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής – ΚΕ.Κ.Π.Α.» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Διαβάστε επίσης