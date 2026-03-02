Η πραγματική «πυρηνική βόμβα» του Ιράν, η ανακοίνωση κόμματος Τσίπρα, τα παράπονα Καρυστιανού

Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ευχή «Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε», αλλά δυστυχώς οι παγκόσμιες εξελίξεις δεν μου το επιτρέπουν. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης δεν θα προκαλέσει απλώς σοκ πετρελαίου - θα μπορούσε να πυροδοτήσει παγκόσμια οικονομική κρίση που θα επισκιάσει τη χρηματοπιστωτική κρίση 2008/2009. Αν σκεφτείτε ότι περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέρχονται καθημερινά από το Στενό, καλύπτοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής - αξίας περίπου 1,3 δισεκατομμυρίου δολαρίων την ημέρα στις τρέχουσες τιμές, μόνο καλό μήνα δεν βλέπω... Άλλο 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG επίσης διέρχεται από εκεί.

Οι τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν πάνω από 265 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τα προβλεπτικά μοντέλα προβλέψεων αρκετών επενδυτικών τραπεζών κι αυτό είναι εφιαλτικό. Ακόμη και η αύξηση παραγωγής από ΗΠΑ και Ρωσία δεν θα μπορούσε να καλύψει τα 20 εκατ. βαρέλια γρήγορα αρκετά για να αποφευχθεί χάος.

Η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός μετέθεσε την ημερομηνία των ανακοινώσεων για το κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει και πάει για τον Σεπτέμβριο. Αυτό που δεν ξέρετε είναι από ποιο μέρος θα ανακοινώσει την ιδρυτική διακήρυξη. Θα περίμενα να το έκανε από Πανεπιστημίου και Κριεζώτου γωνία για να παραπέμπει στην 3η Σεπτέμβρη του 1974 (βλέπε Κινγκ Παλλάς)• όμως όχι, ο πρόεδρος θα πάει σε νησί! Στην Ιθάκη για να επιβιώσει και τον τίτλο του βιβλίου του. Αυτός θα είναι και ο τελικός προορισμός των παρουσιάσεων του συγγραφέα... Έτσι έμαθα και σας το μεταφέρω.

Τα παράπονα της Καρυστιανού στον Ρούτσι

Το τετ α τετ της Μαρίας Καρυστιανού με τον Πάνο Ρούτσι παρουσιάστηκε από πολλούς ως καυγάς μεταξύ τους. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο όπως έμαθα. Απλά η πρώην πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών του μετέφερε την πικρία της που δεν απηύθυνε χαιρετισμό. Άλλωστε ο Ρούτσι είναι ίσως ο μόνος από το σύλλογο με τον οποίο διατηρεί επικοινωνία. Πάντως αρκετοί υποστηρικτές της έγραφαν στα social media ότι ο Ασλανίδης και ο Ρούτσι δεν την άφησαν να μιλήσει. Βέβαια η ίδια δεν κατήγγειλε ότι κάποιος της απαγόρευσε να μιλήσει, αλλά ότι αισθάνθηκε λέει ότι δεν ήθελαν οι διοργανωτές να απευθύνει ομιλία. Ποια είναι η αλήθεια; Ότι η Καρυστιανού είχε εκφράσει την επιθυμία της για παρέμβαση μόνο στον Ρούτσι. Με τους υπολοίπους δεν ανταλλάσσει ούτε καλημέρα. Ο Ρούτσι δεν κατάφερε να τη βάλει στη λίστα των ομιλητών και έτσι προέκυψε η «παρεξήγηση». Εγώ πάντως θα περίμενα η ίδια η Μαρία Καρυστιανού να απέφευγε εξ αρχής να μιλήσει για να μην κατηγορηθεί από τους πολιτικούς της αντιπάλους ότι δήθεν ήθελε να καπηλευτεί το πλήθος.

Το deja vu με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Εμένα πάντως τα όσα συνέβησαν το Σάββατο στην εκδήλωση στο Σύνταγμα μου δημιούργησαν ένα αίσθημα προμνησίας. Για όσους έχουν ασθενή μνήμη, το 2025 στην επέτειο των δύο ετών από το τραγικό δυστύχημα όπου ήρθε η οριστική ρήξη της Μαρίας Καρυστιανού με την Ζωή Κωνσταντοπούλου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε επιχειρήσει τότε να ανέβει στο βήμα και να μιλήσει στις δεκάδες χιλιάδες πολιτών που είχαν τότε συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Η τότε πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών δεν της το επέτρεψε για να μην καπελώσει πολιτικά το κίνημα των Τεμπών. Και κάπου εδώ έπαθα deja vu, ψευδαίσθηση μνήμης…

Ο πρόεδρος Στέφανος στο Σύνταγμα με φωτογράφο

Ο... εν αναμονή πρωθυπουργός, Στέφανος Κασσελάκης, εμφανίστηκε στη συγκέντρωση για τα Τέμπη με όλο του το επιτελείο (συμβούλους, φωτογράφους κλπ). Αφού έβγαλε τα απαραίτητα κλικ για τις σελίδες του, φωτογραφήθηκε αγκαλιά και με τον Πάνο Ρούτσι και βγήκε και σε ένα κανάλι απευθείας σύνδεση. Δεν ξέρω αν μοίρασε και κάποιο υπουργείο (το Δικαιοσύνης για παράδειγμα); Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται...

Ο Δένδιας στην Καλαμάτα χωρίς Σαμαρά

Ο Δένδιας όπως σας έγραψα από την περασμένη εβδομάδα στους Κομισάριους θα κατηφορήσει στην έδρα του Καλαματιανού για την κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ. Επειδή ορισμένοι έσπευσαν να βγάλουν ορισμένα αυθαίρετα συμπεράσματα περί σύμπλευσης με Σαμαρά και διάφορα άλλα τέτοια σενάρια να σας πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι πλέον μέλος της Νέας Δημοκρατίας, άρα δεν θα είναι στην πίτα.

Ο Καραμανλής και το συνέδριο της ΝΔ

Ορισμένοι προεξοφλούν από τώρα ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν θα δώσει το παρών στο συνέδριο του Μαΐου. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν θα πάει... Άλλωστε στο Μέγαρο Μαξίμου θα ήθελαν πολύ να βρεθεί στο συνέδριο ο πρώην πρόεδρος και γι´αυτό έβαλαν τον Θόδωρο Ρουσόπουλο πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής. Μέχρι το Μάιο έχουμε πολύ δρόμο μπροστά.

Το «αντάρτικο» Καράογλου

Κι ενώ στη Θεσσαλονίκη η ΝΔ αντιμετωπίζει δημοσκοπικό πρόβλημα από τα δεξιά της, αίφνης άνοιξε και θέμα με τον Θεόδωρο Καράογλου ο οποίος διαμηνύει ευθέως πλέον ότι το 2028 θα είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης είτε έχει, είτε δεν έχει το χρίσμα της ΝΔ. Ο βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης είχε εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον εδώ και πολλούς μήνες. Είχε ρίξει άδεια για να πιάσει γεμάτα... Από το Μέγαρο Μαξίμου βέβαια έκαναν ότι δεν άκουσαν. Τώρα το φωνάζει δυνατά θέλοντας να προλάβει καταστάσεις αφού υπάρχουν ακόμα δύο ενδιαφερόμενοι. Ο ένας είναι ο Κώστας Γιουτίκας νυν αντιπεριφερειάρχης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χρόνια αυτοδιοικητικός και στο βάθος υπάρχει και ο Κώστας Γκιουλέκας Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα για θέματα Μακεδονίας-Θράκης. Ο Γκιουλέκας δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά του αν και έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρωθυπουργό. Houston we have a problem που λέμε στο χωριό μου...

Το «μέλι» του υπουργείου Εξωτερικών

Τελικά το κτήριο της Βασιλίσσης Σοφίας είναι περιζήτητο. Προβλέπω συνωστισμό για το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών με δεδομένη την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιστρέψει στην Ηρώδου Αττικού 19 ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε ρόλο συντονιστή του Μαξίμου. Στα δημοσιογραφικά στέκια πάνε κι έρχονται τα ονόματα των πιθανών διαδόχων του Γεραπετρίτη. Οι επικρατέστεροι είναι ο Σταύρος Παπασταύρου που έτσι κι αλλιώς έχει εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά και ο Κωστής Χατζηδάκης που πολύ θα ήθελε να μετακινηθεί από την Ηρώδου Αττικού προς Βασιλίσσης Σοφίας. Δύσκολη εξίσωση ο ανασχηματισμός... Όχι για όλους βέβαια διότι κάποιοι είναι αμετακίνητοι. Ο Νίκος Δένδιας στο υπουργείο Άμυνας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο υπουργείο Οικονομικών που έχει μπροστά του και την προεδρία του Eurogroup. Επειδή με ρωτάτε όμως και για τους υπόλοιπους που αναμένεται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στο οικοσύστημα της ΝΔ μεσομακροπρόθεσμα, σας απαντώ ευθέως. Με Βασίλη Κικίλια και Νίκη Κεραμέως δεν έχω εικόνα τι θα κάνει ο πρόεδρος. Υπάρχει σιγή ασυρμάτου αν και θα τους διατηρήσει σε μάχιμες θέσεις. Όσο για τον Άδωνι Γεωργιάδη επειδή ακούγονται πολλά, έχω να σας πω ότι χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη παρά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχεται από τους υγειονομικούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον «αδειάσει» ο Μητσοτάκης για κανέναν.