Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το προξενείο της Ρωσίας
Δύο σακούλες εντοπίστηκαν έξω από το προξενείο και θεωρήθηκαν ύποπτες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο ύποπτες σακούλες προκάλεσαν συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας.
Οι σακούλες εντοπίστηκαν έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ, οι άνδρες των οποίων προκάλεσαν ελεγχόμενη έκρηξη.
Τελικά, οι ύποπτες σακούλες περιείχαν φαγητό.
