Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το προξενείο της Ρωσίας

Οι σακούλες εντοπίστηκαν έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ, οι άνδρες των οποίων προκάλεσαν ελεγχόμενη έκρηξη.

Δύο ύποπτες σακούλες προκάλεσαν συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας.

