Ισραήλ: Νεκρός ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τον Χουσεΐν Μακλέντ, ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής του αρχηγείου των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ. Ο στρατός ανέφερε ότι σκοτώθηκε σε επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.

