Ισραήλ: Νεκρός ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σκότωσε τον διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλέντ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας τον Χουσεΐν Μακλέντ, ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής του αρχηγείου των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ. Ο στρατός ανέφερε ότι σκοτώθηκε σε επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.
