ΔΟΑΕ: Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Γενικός Διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε σήμερα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είτε οι ΗΠΑ είτε το Ισραήλ έχουν πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, ενώ είναι σε εξέλιξη πολεμικές επιχειρήσεις.

«Όσον αφορά στην κατάσταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν μέχρι τώρα, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού Busher, του ερευνητικού αντιδραστήρα της Τεχεράνης ή άλλων εγκαταστάσεων του κύκλου πυρηνικού καυσίμου έχει υποστεί ζημιά ή έχει χτυπηθεί», είπε ο Γκρόσι.

Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ αρνείται να κατονομάσει πυρηνικές τοποθεσίες που μπορεί να έχει χτυπήσει, κάτι που δεν έκανε κατά τις επιδρομές τον περασμένο Ιούνιο.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν κατονομάσει έναν μακρύ κατάλογο στόχων που έπληξαν, ο οποίος δεν περιελάμβανε πυρηνικές εγκαταστάσεις.