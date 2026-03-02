Μητσοτάκης: Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών στη Μέση Ανατολή

Συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η τηλεδιάσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

