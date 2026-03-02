Τέσσερις οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στη σύγκρουση με το Ιράν

Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» κατά του Ιράν αυξήθηκε σε τέσσερις, καθώς ένας εκ των τραυματιών προηγούμενης επίθεσης υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.



Major combat operations continue and our… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

«Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη. Η ταυτότητα των πεσόντων δεν θα δημοσιοποιηθεί πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αναμένονται περισσότερες απώλειες, αφού ανακοίνωσε ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

«Δυστυχώς, είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες απώλειες πριν τελειώσει. Έτσι είναι πιθανό να γίνει. Αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην συμβεί αυτό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (01/03).

Διαβάστε επίσης