Κύπρος: Έντονη δυσαρέσκεια με το Λονδίνο - Ετοιμάζονται διαβήματα

Μετά τον συναγερμό που σήμανε στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και την εκκένωση του αεροδρομίου της Πάφου η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει ενοχλημένη με την στάση της Βρετανίας

Κύπρος: Έντονη δυσαρέσκεια με το Λονδίνο - Ετοιμάζονται διαβήματα

Νίκος Χριστοδουλίδης

Έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να δηλώνει μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι «σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, παρά τις διαβεβαιώσεις, που είχαν προηγηθεί από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο χθεσινό του διάγγελμα, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί — και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει — είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Σε ερώτηση αν θα μεταφερθούν τα μηνύματα στο Λονδίνο, απάντησε: «Θα μεταφερθούν αυτά τα μηνύματα, τα οποία νομίζω είναι σαφή. Θα γίνουν απαραίτητες επαφές, θα γίνουν διαβήματα εντός της μέρας, άμεσα. Θα γίνουν σε ανώτερο επίπεδο».

