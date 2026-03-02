Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν με ρουκέτες στο γραφείο του Νετανιάχου
Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ και στο αρχηγείο του διοικητή της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, καθώς και σε κέντρα ασφαλείας και στρατιωτικά κέντρα στη Χάιφα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
«Το γραφείο του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το αρχηγείο του διοικητή της αεροπορίας του καθεστώτος δέχθηκαν επίθεση», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εντόπισε νέους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και είπε ότι τα αμυντικά του συστήματα λειτουργούσαν για να τους αναχαιτίσουν.