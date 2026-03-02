Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν με ρουκέτες στο γραφείο του Νετανιάχου

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ και στο αρχηγείο του διοικητή της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, καθώς και σε κέντρα ασφαλείας και στρατιωτικά κέντρα στη Χάιφα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Το γραφείο του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το αρχηγείο του διοικητή της αεροπορίας του καθεστώτος δέχθηκαν επίθεση», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

? حملهٔ موشکی سپاه به دفتر نتانیاهو



سپاه پاسداران: دفتر نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم، مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح ایران قرار گرفتند. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 2, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εντόπισε νέους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και είπε ότι τα αμυντικά του συστήματα λειτουργούσαν για να τους αναχαιτίσουν.