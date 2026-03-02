«Η Ευρώπη εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων»: Χάρτης της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα

Στο σχετικό γράφημα η εμβέλεια των πυραύλων αποδίδεται με ομόκεντρους κύκλους, που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Μίλτος Τσεκούρας

«Η Ευρώπη εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων»: Χάρτης της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media παρουσιάζει την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.​

Στο συνοδευτικό γράφημα η εμβέλεια αποδίδεται με ομόκεντρους κύκλους, που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη», αναφέρεται στην ανάρτηση

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η φρεγάτα Κίμων κι αριθμός F-16 στην Κύπρο, λέει ο Δένδιας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές ότι σκοτώθηκε και ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Telekom Center Athens περνά στη νέα ψηφιακή εποχή -Το επίσημο website είναι πλέον live

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν - Δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου από την κρίση

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ευρώπη εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων»: Χάρτης της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ σε κόστη ενέργειας - «Ανακριβές το αφήγημα της κυβέρνησης»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στον αέρα βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη - Πληροφορίες για χτύπημα με βαλλιστικούς πυραύλους

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Τρία τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ - Ανακοίνωση της αμερικανικής CENTCOM

13:02ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ιράν απειλεί τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή»: Κοινό ανακοινωθέν από τις Χώρες του Κόλπου

13:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ιστορικό χαμηλό! Εκτός Top-40, έπειτα από οκτώ χρόνια

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προτεραιότητα των κτηνοτρόφων ο διάλογος πριν από ενδεχόμενες κινητοποιήσεις

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για την επίθεση στη Σαουδική Αραβία: Δεν κινδύνευσε κανείς, ούτε το πολεμικό υλικό

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Κύπρο: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου και όλες οι βρετανικές βάσεις

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως χτυπήθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ - Η ΙΑΕΑ προειδοποιεί για τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας

12:26LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Με εντυπωσιακό φόρεμα στα Actor Awards 2026 - Η εμφάνιση που συζητήθηκε

12:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: 45 πτήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

12:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρο του τον Ενσίμπα, σύμφωνα με τους Αφρικανούς

12:24ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα στα σχολεία για την προαγωγή της υγείας των κοριτσιών σε σχέση με την έμμηνο ρύση

12:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες πολέμου - Εκκενώθηκε η βάση, σηκώθηκαν μαχητικά - Εντολή εκκένωσης σε όλο τον Δήμο Κουρίου

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θέλει το κάμπινγκ η μητέρα του ανιψιού που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες πολέμου - Εκκενώθηκε η βάση, σηκώθηκαν μαχητικά - Εντολή εκκένωσης σε όλο τον Δήμο Κουρίου

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Κύπρο: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου και όλες οι βρετανικές βάσεις

06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι: Εικόνες κατέγραψαν το πλήγμα

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα στη βρετανική βάση της Κύπρου: Πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση - Τι σημαίνει για τη σύρραξη

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει ο θάνατος του Χαμενεΐ για τη Ρωσία και την Κίνα - Από τον Καντάφι στον Μαδούρο και τώρα στον Αγιατολάχ

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Τρία τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που καταρρίφθηκαν πάνω από το Κουβέιτ - Ανακοίνωση της αμερικανικής CENTCOM

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θέλει το κάμπινγκ η μητέρα του ανιψιού που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα 60 δευτερόλεπτα που άλλαξαν τη Μέση Ανατολή: Η «χειρουργικη» επέμβαση για τη δολοφονία Χαμενεΐ - Η Μοσάντ, η CIA και τα «Μαύρα Σπουργίτια»

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: 45 πτήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ