«Η Ευρώπη εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων»: Χάρτης της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα
Στο σχετικό γράφημα η εμβέλεια των πυραύλων αποδίδεται με ομόκεντρους κύκλους, που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.
Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media παρουσιάζει την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.
Στο συνοδευτικό γράφημα η εμβέλεια αποδίδεται με ομόκεντρους κύκλους, που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.
«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη», αναφέρεται στην ανάρτηση
