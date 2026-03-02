«Η Ευρώπη εντός εμβέλειας των ιρανικών πυραύλων»: Χάρτης της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media παρουσιάζει την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.​

Στο συνοδευτικό γράφημα η εμβέλεια αποδίδεται με ομόκεντρους κύκλους, που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

​

Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη. pic.twitter.com/yBn0TrtGp9 — Israel in Greece ???? (@IsraelinGreece) March 2, 2026

«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη», αναφέρεται στην ανάρτηση

