«Μικρές Ταπεινώσεις»: Ένα ημερολόγιο μοναξιάς και μνήμης ζωντανεύει στο Baumstrasse

Μία ιστορία που ξεκίνησε να γράφεται το 1997 βρίσκει τον δρόμο της επί σκηνής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ένα ημερολόγιο που ξεκίνησε να γράφεται το 1997. Ένας ηλικιωμένος που καταγράφει όσα νιώθει μετά την απώλεια της συντρόφου του. Σκέψεις, ανησυχίες και παραδοχές ενός ανθρώπου που μοιάζουν αναπάντεχα σημερινές. Λέξεις που θυμίζουν πως, τελικά, οι ζωές μας δεν απέχουν πολύ από ένα θεατρικό έργο.

Η ταπείνωση είναι ο εξευτελισμός, η ηθική μείωση της αξιοπρέπειας κάποιου. Η ζωή φαίνεται να είναι γεμάτη από αυτές. Οι «Μικρές Ταπεινώσεις» κάνουν πρεμιέρα σήμερα, 2 Μαρτίου στο Baumstrasse με τον Πάνο Παπαδόπουλο και τη Νεφέλη Φασούλη και παρουσιάζονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Ένα ημερολόγιο που ζωντανεύει στη σκηνή

Σε ένα ζεστό σκηνικό, που έχει επιμεληθεί η Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη, ο Πάνος και η Νεφέλη παίρνουν θέση μπροστά στα μικρόφωνα για να πουν μία ιστορία. Και την αφηγούνται άμεσα, σαν να πρόκειται για μια παρέα που αγαπά να μαζεύεται και να μοιράζεται αληθινές ιστορίες από τα παλιά. Η αίσθηση θυμίζει ένα μικρό στούντιο, όπου όλοι έχουν συγκεντρωθεί για να παρουσιάσουν κάτι προσωπικό - και τώρα είναι η σειρά τους να μιλήσουν για την ιστορία ενός παππού.

«Ο παππούς μου, ο Νίκος, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου και του είχα μεγάλη αδυναμία. Παρόλ’ αυτά, με θυμάμαι μεγαλώνοντας να προσπερνάω βιαστικά την πόρτα του σπιτιού του, αποφεύγοντας να χτυπήσω το κουδούνι μη τυχόν και χάσω τον “πολύτιμο χρόνο” μου», σημειώνει ο Πάνος Παπαδόπουλος κι έτσι μας αποκαλύπτει πως πρόκειται για μία άκρως αληθινή ιστορία.

Κάθε ιστορία όμως χρειάζεται και τη μουσική της. Έτσι, ο Κωστής Χριστοδούλου στο πιάνο και ο Κίμωνας Καρούτζος στο κοντραμπάσο, φροντίζουν να ντύσουν ενεργά όσα μοιράζονται επί σκηνής, ζωντανεύοντας ακόμη περισσότερο την αφήγηση. Η παρουσία τους δεν λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά οργανικά, ενισχύοντας τη ροή και τη συγκίνηση.

Η δύναμη της απλότητας

Αυτό που κερδίζει και αξίζει να δει κανείς στην παράσταση είναι η απλότητα και η λιτότητα με την οποία περιγράφεται ένα περίπλοκο θέμα: η μοναξιά, η τρίτη ηλικία και οι σκέψεις που μπορεί να μη μοιραστεί κανείς, αλλά που όλοι κάποτε έχουμε κάνει.

Τα τραγούδια μοιάζουν με τις σκέψεις που μας επισκέπτονται απρόσμενα, κολλούν σαν μελωδία που σιγοτραγουδάμε και δένονται με μια προσωπική ανάμνηση - μια αίσθηση που η Νεφέλη Φασούλη αποδίδει με ευαισθησία μέσα από τη φωνή και την ερμηνεία της.

Και αυτό ακριβώς πετυχαίνει αυτή η δυνατή ομάδα: να οδηγήσει τον θεατή στις σκέψεις ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, αλλά έχει μοιραστεί και αναρωτηθεί για ζητήματα που μας απασχολούν και σήμερα. Με την κατάλληλη επιμέλεια και τον ουσιαστικό συνδυασμό κειμένων που «ντύνουν» το ημερολόγιο - όπως τα κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου - η παράσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο τότε και το τώρα.

Γι’ αυτό και ο Πάνος Παπαδόπουλος, σημείωσε: «Με τη Νεφέλη επιχειρήσαμε να συνθέσουμε, με τη βοήθεια της μουσικής και των τραγουδιών, τις “Μικρές Ταπεινώσεις” που αν κι έχουν ως αφορμή τα λόγια τα δικά του, σκοντάψαμε ξανά και ξανά στα λόγια τα δικά μας».

INFO

Από 2 Μαρτίου 2026
Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Baumstrasse: Σερβιών 8

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη

Σκηνικά - Κοστούμια: Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Τσεβρένης

Πρόσθετα Κείμενα: Λένα Κιτσοπούλου

Μουσικοί επί σκηνής
Πιάνο: Κωστής Χριστοδούλου
Κόντραμπάσο: Κίμωνας Καρούτζος

Εισιτηρία: ticketservices.gr

Παραγωγή: Δημήτρης Μακρής
Επικοινωνία: Zuma Communications

