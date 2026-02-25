Τελευταία ευκαιρία για «Ήμερη», «Αστερόσκονη» και «Χαμένη Άνοιξη»

Τρεις παραστάσεις ολοκληρώνουν την πορεία τους τις πρώτες μέρες του Μαρτίου.

Μια τελευταία ευκαιρία για την «Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης» (σε σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη), μια πυκνή αναμέτρηση με την ενοχή, τη σιωπή και την εξουσία μέσα στον έρωτα· για τη «Χαμένη Άνοιξη» (σε σκηνοθεσία του Βαλάντη Φράγκου), μια πολιτική καταγραφή ενός καλοκαιριού που αλλάζει τη χώρα· και για την «Αστερόσκονη» (σε σκηνοθεσία της Χριστίνας Ματθαίου), ένα μωσαϊκό ιστοριών αγάπης που αφήνουν ίχνη στον χρόνο.

Τρεις διαφορετικές προτάσεις, από τον ψυχισμό και τη σχέση, στην πολιτική τομή μιας εποχής, και στις εκδοχές του έρωτα μέσα στον χρόνο.

ΗΜΕΡΗ - Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ | έως 3 Μαρτίου

Η «Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης» του Φ. Ντοστογιέφσκι, σε διασκευή–σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη, είναι μια σκοτεινή, εσωτερική διαδρομή στην πτώση — σωματική, ηθική, υπαρξιακή. Ένας άντρας, ένας γάμος-λαβύρινθος και μια εξομολόγηση που ξετυλίγεται σαν παραλήρημα ενοχής, αγάπης, μίσους και αυτοδικαίωσης, εκεί όπου η σιωπή γίνεται καθρέφτης και κατηγορώ.

Το Θέατρο Θησείον μεταμορφώνεται σε ένα παράδοξο «ενεχυροδανειστήριο» αναμνήσεων: σκιές, αντανακλάσεις, μουσικές παρεμβολές — και το φως, ο ήχος, η παύση δουλεύουν ως καθαρά δραματουργικά εργαλεία.

Στους κεντρικούς ρόλους, ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης και η Ιώβη Φραγκάτου οδηγούν την παράσταση σε μια ακριβή ισορροπία έντασης και εύθραυστης τρυφερότητας, ενώ η μουσική λειτουργεί σαν καταφύγιο — μια ανάσα μέσα στην ασφυξία της σχέσης — όταν ο λόγος αποσύρεται και μένει μόνο ό,τι δεν ειπώθηκε. Μια παράσταση για την εξουσία μέσα στον έρωτα, την απομόνωση, την εμμονή και τη λύτρωση που διαρκώς απομακρύνεται: ένα θέατρο πυκνό, απαιτητικό, που σε κρατά μέσα στο σκοτάδι του μέχρι τέλους.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνικά: Νατάσσα Τσιντικίδη

Κοστούμια: Ιώβη Φραγκάτου

Φωτισμοί: Χάρης Δάλλας

Μουσική: Ορέστης Ντάντος

Φωτογράφηση & Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφιδάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Εθελοντής: Ιωάννης Βασιλειάδης

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media: Renegade

Παίζουν: Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίλης

Με τη φωνή του Δημήτρη Πιατά

INFO

Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ – Ένα Θέατρο για τις Τέχνες | Τουρναβίτου 7, Θησείο

Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/imeri-i-anatomia-mias-ptosis/

ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ | έως 4 Μαρτίου

Η «Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα, σε μεταγραφή Άρη Λάσκου και σκηνοθεσία Βαλάντη Φράγκου, ολοκληρώνει τον κύκλο της στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Για πρώτη φορά, το εμβληματικό τελευταίο μυθιστόρημα του Τσίρκα γίνεται θέατρο και μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 1965.

Ο Ανδρέας επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από 18 χρόνια εξορίας και, μέσα σε λίγες μέρες, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας χώρας που αποσταθεροποιείται: Παλάτι, Βουλή, παρακράτος, δρόμοι, πορείες.

Το προσωπικό του όραμα συγκρούεται με το συλλογικό δράμα, καθώς τα πρόσωπα υποχωρούν και «πρωταγωνίστρια γίνεται η Ιστορία». Με καταιγιστικό ρυθμό, η παράσταση κινείται ανάμεσα σε ντοκουμέντο και μυθοπλασία, δημόσιο και ιδιωτικό, χτίζοντας μια διαρκή σκηνική ένταση. Ένα πολιτικό θρίλερ που δεν αναπαριστά απλώς μια εποχή — την ξαναφέρνει στο παρόν, ως πεδίο ευθύνης και επιλογών. Στον πυρήνα του, ένα ερώτημα που επιμένει: μπορεί κανείς να ζήσει έξω από την Ιστορία;

Ταυτότητα Παράστασης

Μεταγραφή: Άρης Λάσκος

Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος

Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου - Τάσος Παλαιορούτας

Mουσική: Γιώργος Δούσος

Κίνηση: Ανθή Θεοφιλίδη

Βίντεο: Αspalax

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Ανδρικοπούλου

Φωτογραφίες promo: Μαρίζα Καψαμπέλη

Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση-Social Media: RENEGADE MEDIA, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Τεχνηχώρος

Παίζουν: Ελένη Ζαραφίδου, Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Πασσάς, Συμεών Τσακίρης

INFO

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ - Μαύρη αίθουσα | Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα 105 53

Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 20:30, Τετάρτη στις 20:00

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/xameni-anoiksi-tou-strati-myribili/

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ

Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ | έως 8 Μαρτίου

Η «Αστερόσκονη» της Χριστίνας Ματθαίου παρουσιάζεται στο Θέατρο Σημείο και βάζει στο κέντρο της το ερώτημα: «Πότε ερωτεύτηκες τελευταία φορά;»



Μέσα από πέντε ερωτικές ιστορίες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, η παράσταση συνθέτει ένα μωσαϊκό όπου άνθρωποι και χρόνοι τέμνονται γύρω από τη διαχρονική ανάγκη για αγάπη και σύνδεση — άλλοτε ως δύναμη έλξης, άλλοτε ως σημείο καμπής, άλλοτε ως μνήμη που επιμένει.

Η «αστερόσκονη» —η ύλη που μένει μετά τη γέννηση και την έκρηξη των άστρων— γίνεται η κεντρική μεταφορά για ό,τι αφήνει πίσω του ένας έρωτας: αποτυπώματα, συναισθήματα, μικρά ίχνη που δεν εξαφανίζονται όταν η ένταση υποχωρεί. Η «Αστερόσκονη» αφορά όλους όσοι έχουν αγαπήσει, πλησιάσει, απομακρυνθεί — και όσους ετοιμάζονται να το ξανακάνουν. Το παιχνίδι συνεχίζεται.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ματθαίου

Μουσική Σύνθεση/Επιμέλεια: Μυρτώ Στύλου

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Επιμέλεια Κίνησης: Μαριάννα Τσικμανλή

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Ορέστης Στύλος

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Ηχοληπτική Επιμέλεια: Χρήστος Γαλάζιος

Φωτογραφίες / Trailer: Βασίλης Τσεμπερλίδης, Μάνος Αρχάβλης

Κατασκευή κοστουμιών: Σούλα Χριστοπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Τεχνηχώρος



Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Μαρίνος Ευτυχίου, Λίνα Λαζαρή, Μανόλης Μαυρομάτης, Ελευθερία Παγκάλου, Μαριαλένα Σκαρώνη

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Άρτεμις Γρύμπλα, Μπάμπη Αλεφάντη

INFO

Θέατρο Σημείο | Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Παρασκευή: 21.00, Σάββατο: 21:00, Κυριακή: 20.00

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/asteroskoni-tis-xristinas-matthaiou/

Διαβάστε επίσης