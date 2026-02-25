Οι ηθοποιοί συμμετέχουν στην απεργία για τα Τέμπη - Δεν θα γίνουν παραστάσεις στις 28 Φλεβάρη

Απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας

Οι ηθοποιοί συμμετέχουν στην απεργία για τα Τέμπη - Δεν θα γίνουν παραστάσεις στις 28 Φλεβάρη
Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι ηθοποιοί το Σάββατο 28 Φλεβάρη, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), με αφορμή την επέτειο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεών τους.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των θεάτρων σε όλη τη χώρα, καθώς πολλές παραστάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Οι ηθοποιοί καλούν σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας, τονίζοντας την ανάγκη για πραγματική δικαίωση για τα θύματα των Τεμπών, αλλά και για την υπεράσπιση της ζωής και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Όπως επισημαίνει το ΣΕΗ, ο αγώνας συνεχίζεται τόσο για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας όσο και για ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και για τη διατήρηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

«Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία στις 28/2, επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών. Δεν ξεχνάμε! Να δείξουμε για άλλη φορά, με αποφασιστικότητα, την αντίθεση μας, σε ένα κράτος που συνεχώς παράγει Τέμπη, Βιολαντες, νεκρούς και σακατεμένους εργαζόμενους, νεκρούς μετανάστες και πρόσφυγες, συμμετέχει σε πολέμους, μέσα από μια εγκληματική πολιτική που ακολουθεί πιστά η κυβέρνηση, ως συνέχεια των προηγούμενων. Φτάνουν στο σημείο να ετοιμάζονται να στείλουν ως και “δυνάμεις κατοχής” δήθεν ειρηνευτικές στη Γάζα. Αυτοί μας θέλουν ζωντανούς χωρίς δικαιώματα – έτοιμους για τα φέρετρα με την ευρωπαϊκή σημαία.Δεν δεχόμαστε η προστασία της ζωής μας να λογαριάζεται ως κόστος για το κράτος, προετοιμάζοντας τα επόμενα “Τέμπη”. Μόλις το 2025 οι νεκροί από εργατικά άτυχηματα ήταν 201. Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα για την πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας!Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!Είναι η ίδια πολιτική που μας αφήνει να δουλεύουμε χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, έρμαια στις ορέξεις των παραγωγών, που καθορίζουν και το περιεχόμενο της τέχνης, που τυχαίνει πάντα να συμβάλει στο ίδιο κυνήγι του κέρδους.Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας απαιτείται συλλογικός, οργανωμένος, διεκδικητικός αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν.Η μαζική συμμετοχή όλων μας θα είναι καθοριστική ως προς την απάντηση που πρέπει να δοθεί. Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε.

Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις:

– Αθήνα 12.00 στο Σύνταγμα, με το ΕΚΑ, το ΕΚ Πειραιά και τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών .

– Θεσσαλονίκη 12.00 στο άγαλμα Βενιζέλου

– Πάτρα 11.00 πλατεία Αγίου Γεωργίου

– Αγρίνιο, στις 11 στην κεντρική πλατεία

– Βέροια, στις 11 στην πλατεία Δημαρχείου

– Βόλος, στις 12 στο θόλο του Πανεπιστημίου

– Γιάννενα, στις 12 στην Περιφέρεια Ηπείρου

-Δράμα, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Ζάκυνθος, στις 12 στην πλατεία Αγίου Μάρκου

-Ηράκλειο, στις 12 στην πλατεία Ελευθερίας

-Καβάλα, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Καλαμάτα, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Κέρκυρα, στις 12 στην Πόρτα Ριάλα

-Κοζάνη, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Κομοτηνή στις 11.30 στην κεντρική πλατεία

-Λαμία, στις 12 στην πλατεία Πάρκου

-Ρέθυμνο, στις 12 στην πλατεία άγνωστου στρατιώτη

-Ρόδος, στις 12 στην πλατεία Δημαρχείου-Σέρρες, στις 12 στην πλατεία Ελευθερίας

-Χανιά, στις 11 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

-Χίος, στις 12 στην πλατεία Βουνακίου

Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή στο έγκλημα.Δεν ξεχνάμε, ζητάμε πραγματική δικαίωση».

