Μανχάταν: Τεράστια πυρκαγιά σε ταράτσα πολυώροφου κτιρίου

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στην ταράτσα οκταόροφου κτιρίου στο Μανχάταν.

Η φωτιά προλήθηκε πιθανώς από μια εφεδρική γεννήτρια σε σύστημα ελέγχου ποιότητας αέρα.

Το κτίριο εκκενώθηκε και εκατοντάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μιάμιση ώρα αργότερα χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, στην ταράτσα πολυώροφου κτιρίου που βρίσκεται στο κέντρο του Μανχάταν και συγκεκριμένα στην περιοχή Midtown.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 9:45 το πρωί (τοπική ώρα), στην οδό 6 East 43rd St., μεταξύ των λεωφόρων 5ης και Madison. Σύμφωνα με το amny.com, πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφεραν ότι η φωτιά ξέσπασε σε ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας του αέρα, στην ταράτσα του οκταόροφου κτιρίου. Από το σημείο έβγαιναν έντονοι καπνοί, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε. Με βάση τις προκαταρκτικές αναφορές, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από μια εφεδρική γεννήτρια.

BREAKING NEWS: Thick plumes of black smoke are billowing from the roof of a building in Midtown.



Εκατοντάδες πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Το κτίριο βρίσκεται μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το σημείο εκκίνησης της παρέλασης της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να παραταχθούν στην διαδρομή της παρέλασης της 5ης Λεωφόρου ή/και να συμμετάσχουν στην πορεία σήμερα.

Emergency crews are on scene battling a rooftop fire on East 43rd Street in Manhattan, near Grand Central.



Η φωτιά αναφέρθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μίαμιση ώρα αργότερα, ανέφεραν πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

