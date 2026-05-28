Στον Άρειο Πάγο για την ΕΛΑΣ ο Τσίπρας: «Η Δημοκρατία δεν ανασαίνει χωρίς Δικαιοσύνη»

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Στον Άρειο Πάγο έφθασε λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, ώστε να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης και πρόεδρος του δικαστηρίου στη δική της Χρυσής Αυγής. Μαζί τους η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

Εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο και Δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα καθώς και Ελληνίδες και Ελληνες από το εξωτερικό, Ελληνες της διασποράς.

Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξη μας στο διαδικτυακό τόπο myelas όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υπογράψουν.

Σήμερα όπως ορίζει ο νόμος καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Οπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Ελληνες.

Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή Δημοκρατία».

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Κληθείς να σχολιάσει τι σηματοδοτεί η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, ο κ. Τσίπρας είπε: «Αυτό που καταλαβαίνετε. Ότι, η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη».

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr