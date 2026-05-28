Μουντιάλ 2026: Αυτές είναι οι 4 «Σταχτοπούτες» της διοργάνωσης που γράφουν ιστορία

Το Μουντιάλ του 2026 δεν θα είναι μόνο η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, αλλά και η σκηνή πάνω στην οποία 4 εθνικές ομάδες χωρίς βαριά ποδοσφαιρική παράδοση θα επιχειρήσουν να γράψουν το δικό τους κεφάλαιο.

Από το μικροσκοπικό Κουρασάο και το Πράσινο Ακρωτήριο έως το Ουζμπεκιστάν και την Ιορδανία, χώρες χωρίς βαριά φανέλα αλλά αυξημένες φιλοδοξίες ετοιμάζονται να βρεθούν στο επίκεντρο, κάνοντας αισθητή την παρουσίασή τους στο πιο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το Κουρασάο, το μικρότερο έθνος που έχει καταφέρει να προκριθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το νησί της Καραϊβικής, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 37 μιλίων από τις ακτές της Βενεζουέλας, έχει πληθυσμό κάτι παραπάνω από 150.000 κατοίκους και έκταση 171 τετραγωνικών μιλίων. Από το 2010 αποτελεί χώρα εντός του Βασιλείου της Ολλανδίας και πλέον θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού και τον Ισημερινό στον 5ο όμιλο.

Σημαντική παρουσία στο ραντεβού των 48 ομάδων είναι και το Πράσινο Ακρωτήριο, το οποίο γίνεται το τρίτο μικρότερο έθνος, μετά το Κουρασάο και την Ισλανδία, που φτάνει στο Μουντιάλ. Οι «Μπλε Καρχαρίες» κατέλαβαν την πρώτη θέση στον προκριματικό τους όμιλο, αφήνοντας πίσω τους το Καμερούν, και θα βρεθούν απέναντι σε Ισπανία, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη στον 8ο όμιλο. Το αρχιπέλαγος των 10 νησιών στον Ατλαντικό, με πληθυσμό κάτω από 525.000 κατοίκους, απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Πορτογαλία το 1975 και προσπάθησε για πρώτη φορά να προκριθεί όταν το Μουντιάλ διεξήχθη στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα το 2002.

Από την ασιατική ήπειρο έρχονται δύο πρωτοεμφανιζόμενοι, το Ουζμπεκιστάν και η Ιορδανία. Οι Ουζμπέκοι, με παίκτες όπως ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Αμπντουκόντιρ Χουσάνοφ, και ο πρώην επιθετικός της Ρόμα, Έλντορ Σομουρόντοφ, τερμάτισαν μια μακρά αναμονή για πρόκριση υπό την τεχνική ηγεσία του Φάμπιο Καναβάρο, του πρωταθλητή του κόσμου του 2006 με την Ιταλία. Η ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά του Ασιατικού Κυπέλλου το 2011, θα βρεθεί σε απαιτητικό όμιλο μαζί με Πορτογαλία, Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Ιορδανία, από την πλευρά της, προκρίθηκε καταγράφοντας τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών, πίσω από τη Νότια Κορέα. Βρίσκεται στην 64η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και έχει ανοδική πορεία, φτάνοντας έως τον τελικό του Ασιατικού Κυπέλλου το 2023, όπου ηττήθηκε από το οικοδεσπότη Κατάρ. Στο Μουντιάλ του 2026 θα βρει απέναντί της την Αργεντινή, την Αλγερία και την Αυστρία στον 10ο όμιλο.

