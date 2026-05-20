Μουντιάλ 2026: Ο Νεϊμάρ ξεσπά σε λυγμούς όταν μαθαίνει πως είναι στις κλήσεις της Βραζιλίας

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ και η ερώτηση όλων ήταν αν τελικά θα βρίσκετε στους εκλεκτούς ο Νεϊμάρ.

Μπορεί η ποδοσφαιρική του αξία να έχει αποδειχθεί αμέτρητες φορές και οι τίτλοι του να «ζαλίζουν», ωστόσο οι πολλαπλοί και σοβαροί τραυματισμοί που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο Νεϊμάρ είχαν μετατρέψει το αν θα βρίσκεται τελικά στις κλήσεις του Αντσελότι σε σωστό αίνιγμα.

Αν αναλογιστεί κανείς μάλιστα ότι στις τελευταίες κλήσεις ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα δεν συμπεριλήφθηκε, μάλλον θα έλεγε πως οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του.

Τέσσερα χρόνια στο ποδόσφαιρο είναι αιώνας και μπορεί το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ ο Νεϊμάρ να ήταν το απόλυτο αστέρι της «Σελεσάο», όμως η συμμετοχή του πρώτου σκόρερ της ιστορίας της ομάδας στο Μουντιάλ των ΗΠΑ μόνο σίγουρη δεν ήταν και όπως απέδειξε και η αντίδρασή του κρίθηκε την τελευταία στιγμή.

Ο Βραζιλιάνος σταρ περίμενε με αγωνία να μάθει την τελική απόφαση του Αντσελότι από την τηλεόραση και όταν άκουσε το όνομά του ξέσπασε σε λυγμούς στο πλευρό της συντρόφου του.

Στην ανάρτησή του στο Instagram οπού μοιράστηκε το συγκινητικό στιγμιότυπο που έμαθε τελικά πως θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο έκανε λόγο για μια από τις «πιο συγκινητικές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου».