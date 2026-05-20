Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό βίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί, όπου ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα μέσα στον θάλαμο νοσηλείας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 59χρονος κατέληξε, ενώ ο 48χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Οι Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, καθώς και το ιστορικό των δύο τροφίμων, ενώ έχει διαταχθεί προανάκριση για την υπόθεση.