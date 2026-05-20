Κίνηση τώρα: «Κόκκινος» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Καθυστερήσεις 5

10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15

20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 10

15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση υπάρχει στη λεωφόρο Κηφισίας, τη λεωφόρο Μεσογείων, την Κατεχάκη και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα.

Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται στην παραλιακή λεωφόρο από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στον Κηφισό εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, μέχρι το ύψος του Αιγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στην Αττική οδό, ειδικά στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Επιπλέον, στο ρεύμα προς Ελευσίνα καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, αλλά και από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/hZsQ3QFyS4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 20, 2026

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Μαρούσι προς Χαλάνδρι και προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού.

Δύσκολη είναι η κυκλοφορία και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην παραλιακή λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου.

Δείτε χάρτη

Διαβάστε επίσης