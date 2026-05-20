Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα καλοκαιρινά camps για μαθητές

Ξεκινάει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ, στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδή και Γκράβας.

Οι αιτήσεις θα ανοίξουν στις 10:00, ωστόσο πριν από την υποβολή τους, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα https://www.opandacamps.gr/.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως και το 2019 και έχει στόχο να προσφέρει δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχαγωγία μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Και πρόγραμμα ΑμεΑ στο Γουδή

Επίσης, στο Αθλητικό Κέντρο Γουδή θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ΑμεΑ και θα αφορά τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας, τα οποία εντάσσονται σε ήδη εφαρμοσμένα Ειδικά Προγράμματα ΑμεΑ του ΟΠΑΝΔΑ. Στη διάρκεια της πραγματοποίησης του ανωτέρου προγράμματος επιτυγχάνεται η συμπερίληψη των παιδιών αυτών με τα τυπικά παιδιά, ενισχύοντας την αξία της.

Πότε θα λειτουργήσουν τα camps

Τα καλοκαιρινά camps θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:30 έως τις 16:00, εκτός της Α΄ Περιόδου, στην οποία η 1η μέρα έναρξης των camps είναι η Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Α΄ Περίοδος: 16/06/2026 – 26/06/2026 (Διάρκεια: 9 ημέρες)

Β΄ Περίοδος: 29/06/2026 – 10/07/2026 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Γ΄ Περίοδος: 13/07/2026 – 24/07/2026 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Η προσέλευση των παιδιών με την παρουσία γονέα/κηδεμόνα θα γίνεται από τις 07:30 έως και τις 08:15. Το αθλητικό πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από τις 08:30 έως και τις 12:30 και από τις 13:00 έως και τις 16:00 η ενασχόληση σε λοιπές ψυχαγωγικές – πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η αναχώρηση των παιδιών με τη συνοδεία γονέα/κηδεμόνα θα πραγματοποιείται από τις 13:00 έως και τις 16:00 ανά μία ώρα (αυστηρά).

Διαδικασία αιτήσεων – εγγραφών

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται κάνοντας είσοδο με τον λογαριασμό σας μέσω του πεδίου ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (το οποίο θα είναι ενεργό από την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 10:00) προκειμένου να υποβάλετε την αίτησή σας.

Για να υποβάλετε συμμετοχή απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε δημιουργήσει ήδη λογαριασμό στην πλατφόρμα opandacamps.gr μέσω της επιλογής ΕΓΓΡΑΦΗ, η οποία είναι διαθέσιμη από χθες, Τρίτη.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στα καλοκαιρινά camps του ΟΠΑΝΔΑ, προτεραιότητα έχουν οι δημότες ή οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων έως ότου συμπληρωθούν οι 220 θέσεις ανά περίοδο σε κάθε αθλητικό κέντρο, και μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν από δημότες και κατοίκους εκτός ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω email και μόνο για τις αιτήσεις που θα γίνονται δεκτές, θα αποστέλλονται μέσω email οι σχετικές οδηγίες για τις ημέρες και ώρες που οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Ακαδημίας 50), προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (παραλαμβάνεται από τον χώρο εγγραφής). Έγγραφο πιστοποίησης τόπου κατοικίας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα (λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, μισθωτήριο συμβόλαιο) ή πιστοποιητικό δημοτολογίου Δήμου Αθηναίων. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου στην οποία θα βεβαιώνεται και ο δερματολογικός έλεγχος. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (συνοδευόμενο από βεβαίωση πολυτέκνων για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία).

Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίζονται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και να έχουν εκδοθεί εντός του 2026. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τις πρωτότυπες βεβαιώσεις ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. (Επισημαίνεται η ιατρική βεβαίωση έχει ισχύ ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημέρα και την ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων.

