Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ανησυχητική αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου κατανάλωνε συχνά επεξεργασμένα κρέατα όπως λουκάνικα, hot dogs και καπνιστά προϊόντα.
  • Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες συνδέεται πιθανώς με τη διατροφή και τη συστηματική κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει το επεξεργασμένο κρέας στην ομάδα 1 των καρκινογόνων, ισοδύναμα με τον καπνό και τον αμίαντο.
  • Η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι δύσκολη, καθώς τα συμπτώματα συχνά συγχέονται με άλλες παθήσεις όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.
  • Συνιστάται η προτίμηση σε φρέσκο κρέας μαγειρεμένο στο σπίτι και η μείωση της κατανάλωσης επεξεργασμένων κρεάτων για τη μείωση του κινδύνου.
Ορισμένα είδη τροφίμων συνδέονται συχνά με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και με ασθένειες όπως ο καρκίνος. Ωστόσο, ένας ογκολόγος αποκάλυψε ότι ένα συγκεκριμένο τρόφιμο εμφανιζόταν συστηματικά στη διατροφή του 80% των ασθενών του με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ανησυχητική αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερες ηλικίες. Αν και οι ειδικοί συνήθως συνδέουν τους περισσότερους τύπους καρκίνου με άτομα άνω των 50 ετών, η συγκεκριμένη μορφή της νόσου φαίνεται να αλλάζει αυτή την εικόνα.

Οι επιστήμονες και οι γιατροί δεν έχουν ακόμη όλες τις απαντήσεις για το γιατί συμβαίνει αυτό, όμως πολλοί θεωρούν ότι η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο. Ένας ογκολόγος εντόπισε μάλιστα ένα τρόφιμο που εμφανιζόταν ξανά και ξανά στις διατροφικές συνήθειες των ασθενών του.

Όπως αναφέρει το LADbible, ο χρήστης του Instagram @mikestartegy1 δημοσίευσε τη μαρτυρία του γιατρού, ο οποίος παρατήρησε ότι πολλοί από τους ασθενείς του κατανάλωναν τακτικά συγκεκριμένα επεξεργασμένα κρέατα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Σύμφωνα με τον γιατρό, περίπου το 80% των ασθενών του κατανάλωνε συχνά λουκάνικα, καθώς και άλλα επεξεργασμένα προϊόντα όπως hot dogs, φρανκφούρτης και καπνιστά κρέατα.

Η συστηματική κατανάλωση αυτών των τροφίμων επί σειρά ετών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την υγεία και να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Όπως φαίνεται, αυτό ίσως συμβάλλει και στην αύξηση των περιστατικών σε νεότερους ανθρώπους.

Το επεξεργασμένο κρέας έχει χαρακτηριστεί από τον World Health Organization ως καρκινογόνο Ομάδας 1, δηλαδή στην ίδια κατηγορία με τον καπνό και τον αμίαντο, κάτι που δείχνει πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποδειχθεί μακροπρόθεσμα.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι η δυσκολία στη διάγνωση, καθώς πολλοί άνθρωποι αγνοούν τα συμπτώματα ή τα συγχέουν με άλλες παθήσεις, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS).

Άλλα τρόφιμα όπως το μπέικον, το ζαμπόν, τα καπνιστά ψάρια, αλλά και τα αποξηραμένα ή κονσερβοποιημένα κρέατα μπορούν επίσης να συμβάλουν σε παρόμοια προβλήματα υγείας. Ο γιατρός συνιστά την επιλογή φρέσκου κρέατος, μαγειρεμένου στο σπίτι, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι στο μέλλον.

Φυσικά, η συχνή κατανάλωση λουκάνικων δεν σημαίνει ότι κάποιος θα εμφανίσει σίγουρα καρκίνο του παχέος εντέρου. Αντίστοιχα, η πλήρης αποχή από το κρέας δεν εξαλείφει εντελώς τον κίνδυνο. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η μείωση των επεξεργασμένων τροφίμων αποτελεί γενικά μια πιο υγιεινή επιλογή, καθώς έχει διαπιστωθεί σαφής σύνδεση ανάμεσα στα επεξεργασμένα κρέατα και τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου.

