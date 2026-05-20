Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης επειδή «έδωσε» λίγες ψήφους στη Ρουμανία

Ο Βλαντ Τσουρκάνου παραιτήθηκε στο Βουκουρέστι και το Κισινάου μετά τις έντονες αντιδράσεις για τους λίγους βαθμούς που έδωσε η κριτική επιτροπή της Μολδαβίας στη Ρουμανία στον τελικό του Σαββάτου

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η Αλεξάνδρα Καπιτάνεσκου από τη Ρουμανία ερμηνεύει το τραγούδι «Choke Me» κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026. 

Είναι ένας από τους άγραφους νόμους που διέπουν τον ετήσιο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Γειτονικές χώρες και περιοχές με ισχυρούς πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, η Ελλάδα με την Κύπρο και τα πρώην σοβιετικά κράτη, τείνουν διαχρονικά να ανταλλάσσουν υψηλές βαθμολογίες. Η συγκεκριμένη τάση έχει αποτελέσει κατά καιρούς αντικείμενο επιστημονικών μελετών, όμως ο ρόλος της σπάνια είχε αναγνωριστεί τόσο ξεκάθαρα όσο φέτος.

Η πολιτική διάσταση της ψηφοφορίας

Ο επικεφαλής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Μολδαβίας αναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του εξαιτίας της απόφασης της εθνικής κριτικής επιτροπής να δώσει μόλις τρεις βαθμούς στη γειτονική Ρουμανία. Την ίδια ώρα, η ίδια επιτροπή άφησε με μηδέν βαθμούς την Ουκρανία, ενώ έδωσε το μέγιστο των δώδεκα βαθμών στην Πολωνία και δέκα βαθμούς στο Ισραήλ. Κι όμως, το κοινό της Μολδαβίας είχε εντελώς αντίθετη άποψη, καθώς με τη δική του ψήφο χάρισε το απόλυτο δώδεκα στη Ρουμανία και τους δέκα βαθμούς στην Ουκρανία.

Μετά από ένα κύμα οργής εκατοντάδων οπαδών της Eurovision στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βλαντ Τσουρκάνου, διευθυντής του Teleradio-Moldova, παραιτήθηκε τη Δευτέρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την αποτυχία της επιτροπής να αντιληφθεί τις ισορροπίες με τους γείτονες ως κάτι εξαιρετικά σοβαρό.

«Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι αυτή των μηδέν βαθμών και τα συναισθήματά μας για τη Ρουμανία μπορούν να είναι μόνο συναισθήματα αγάπης. Διαχωρίσαμε τη θέση μας από την ψηφοφορία της επιτροπής, αλλά η ευθύνη παραμένει δική μου ως επικεφαλής του ιδρύματος» δήλωσε.

Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Μολδαβίας αποτελούσε τμήμα της Ρουμανίας στις αρχές του 20ού αιώνα και οι δύο πλευρές μοιράζονται βαθείς γλωσσικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, με περισσότερους από 850.000 Μολδαβούς να έχουν αποκτήσει ρουμανική υπηκοότητα από το 1991.

Αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο

Η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σάντου, είχε δηλώσει μάλιστα παλαιότερα ότι θα ψήφιζε υπέρ της ένωσης με τη Ρουμανία σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα, βλέποντας την ιδέα αυτή ως ασπίδα προστασίας για τη δημοκρατία της Μολδαβίας που δέχεται έντονες πιέσεις από τη Ρωσία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Μαργαρίτα Ντρούτσα, η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα σε ζωντανή μετάδοση, δήλωσε σε βίντεο πως σχεδόν σκέφτηκε να αρνηθεί να τα διαβάσει.

Ο πολιτικός αναλυτής Άλεξ Κοζέρ κατηγόρησε το κανάλι ότι προκάλεσε διπλωματικό σκάνδαλο με τη Ρουμανία, ενώ ο υπουργός Πολιτισμού Κριστιάν Ζαρντάν ζήτησε εξηγήσεις για τον τρόπο που ψήφισε η επταμελής επιτροπή. Από την πλευρά της, η Βικτόρια Κουσνίρ, μέλος της επιτροπής, εξέφρασε τη λύπη της που δέχτηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία δημόσιου λιντσαρίσματος. Η ίδια πρόσθεσε πως το ζήτημα της γειτονικής ψήφου θα έπρεπε να συζητείται εξαρχής αν αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο.

Η Σάντου προσπάθησε να υποβαθμίσει την ένταση την Τρίτη, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε κανέναν να βλάψει τις σχέσεις των δύο κρατών και ότι αυτό που μετράει είναι η ετυμηγορία του κοινού. Η εκπρόσωπος της Ρουμανίας, Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, κατέλαβε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό του Σαββάτου με το ροκ τραγούδι Choke Me, δεχόμενη τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο. Νικήτρια αναδείχθηκε η Dara από τη Βουλγαρία με το τραγούδι Bangaranga, με το Ισραήλ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Η 22χρονη Καπιτανέσκου δήλωσε ότι δεν κρατάει κακία και ευχαρίστησε τους Μολδαβούς πολίτες, συμπληρώνοντας πως δεν είναι σωστό να θεωρείται υπεύθυνο ένα ολόκληρο έθνος για την απόφαση επτά ανθρώπων. Ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας, Satoshi, που κατέλαβε την όγδοη θέση, κάλεσε τους θαυμαστές να μην τροφοδοτούν το μίσος. Ο Τσουρκάνου, ο οποίος διορίστηκε το 2021 με επταετή θητεία, αναμένεται να παραμείνει στη θέση του μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

