Μολδαβία: Η πρόεδρος της χώρας τάσσεται υπέρ της επανένωσης με τη Ρουμανία

Η φιλοευρωπαϊκή ηγέτιδα καταγγέλλει τακτικά τη ρωσική παρέμβαση στη μικρή, κυρίως ρουμανόφωνη δημοκρατία της, των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία προέκυψε από την πρώην ΕΣΣΔ και βρίσκεται ανάμεσα στη Ρουμανία και την Ουκρανία

Μολδαβία: Η πρόεδρος της χώρας τάσσεται υπέρ της επανένωσης με τη Ρουμανία
(Ξένη Δημοσίευση) Η Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu μιλάει κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά το τέλος της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.
Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, δήλωσε ότι θα ψήφιζε σε δημοψήφισμα για την επανένωση με τη Ρουμανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα σε βρετανικό ιστότοπο.

Σε συνέντευξή της στο βρετανικό podcast «The Rest Is Politics», δήλωσε ότι γίνεται «ολοένα και πιο δύσκολο για μια μικρή χώρα όπως η Μολδαβία να επιβιώσει ως δημοκρατία, ως κυρίαρχο έθνος και, φυσικά, να αντισταθεί στη Ρωσία».

«Αν είχαμε δημοψήφισμα, θα ψήφιζα υπέρ της επανένωσης με τη Ρουμανία», είπε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι παρατήρησε από τις δημοσκοπήσεις «ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος πλειοψηφία υπέρ της επανένωσης της Μολδαβίας με τη Ρουμανία».

«Πιο ρεαλιστικός» στόχος

Υπό την προεδρία της Μάια Σάντου, η Μολδαβία υπέβαλε την αίτησή της για ένταξη στην ΕΕ, την οποία χαρακτήρισε ως «πιο ρεαλιστικό» στόχο σε αυτή τη συνέντευξη. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2025.

Το κόμμα της Μάια Σάντου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο, διατηρώντας την φιλοευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας. Εξελέγη για δεύτερη θητεία το 2024. Η Μολδαβία ενώθηκε με τη Ρουμανία μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, πριν από την προσάρτησή της από τη Σοβιετική Ένωση. Διακήρυξε την ανεξαρτησία της μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991.

