Μολδαβία: Κλειστός ο εναέριος χώρος λόγω επιδρομής ρωσικών drones, σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας

Το περιστατικό σηματοδοτεί την τρίτη παραβίαση μέσα σε 9 ημέρες

AP, φωτογραφία αρχείου.
Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας κατά τη διάρκεια της μαζικής νυχτερινής επίθεσης της Μόσχας κατά του Κιέβου, σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, Μαΐα Σάντου, την 29η Νοεμβρίου.

Το περιστατικό σηματοδοτεί την τρίτη παραβίαση μέσα σε 9 ημέρες και ανάγκασε τη Μολδαβία να κλείσει προσωρινά τον εναέριο χώρο της.

«Καθ’ οδόν για να σκοτώσουν αμάχους, τα ρωσικά drones παραβίασαν ξανά τον μολδαβικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά. Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», έγραψε η Σάντου στα κοινωνικά δίκτυα.

Δύο drones εισήλθαν στον μολδαβικό εναέριο χώρο αργά την 28η Νοεμβρίου, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι παράνομες πτήσεις των drones αποτελούσαν «άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπορίας» και η Μολδαβία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο για 1 ώρα και 10 λεπτά.

Οι ουκρανικές Aρχές ταυτοποίησαν τα UAV ως ρωσικής κατασκευής αεροσκάφη Gerbera, τη φθηνότερη και λιγότερο θανατηφόρα εκδοχή των ιρανικών Shahed. Σύμφωνα με το Κισινάου, οι περιορισμοί στις πτήσεις άρθηκαν μόλις και τα δύο drones επέστρεψαν στο ουκρανικό έδαφος.

Οι παραβιάσεις του ρωσικού εναέριου χώρου αποτελούν «εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης» κατά της Μολδαβίας, όπως υπογράμμισε το υπουργείο.

Η τελευταία παραβίαση συνέβη κατά τη διάρκεια δεκάωρης ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου, που άφησε δύο νεκρούς στην πρωτεύουσα και 38 τραυματίες. Άλλες επιθέσεις στην επαρχία του Κιέβου σκότωσαν και μία τρίτη γυναίκα, ενώ, τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι μολδαβικές Αρχές ανέφεραν ότι ένα ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης στην Ουκρανία την 25η Νοεμβρίου.

Το Κισινάου χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απαράδεκτο» και εξέδωσε προειδοποίηση προς τον Ρώσο πρέσβη.

